Маск може отримати новий космодром за межами США

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Індонезія пропонує компанії Ілона Маска SpaceX запускати ракети зі своєї території. Ця країна Південно-Східної Азії вже веде переговори з іншим підприємством Маска - виробником електрокарів Tesla - щодо партнерства у сфері електричних батарей.

Раніше колишня "кримська прокурор" Наталія Поклонська вже запрошувала Ілона Маска переїхати у Крим, який без води "нагадує Марс". Але він не відповів.

Індонезійський космодром

В індонезійському Міністерстві з питань мореплавства та інвестицій повідомили, що до переговорів з Ілоном Маском залучений президент країни Джоко Відодо.

У січні в Індонезію має прибути делегація Tesla, яка розглядатиме можливості побудови заводу на острові Ява та потенціал інших інвестицій.

В країні є великі родовища міді, нікелю та олова й країна прагне стати найбільшим у світі виробником акумуляторів для електромобілів.

Цього року Ілон Маск у своїх твітах відзначав, що нестача нікелю - один з головних викликів для виробництва акумуляторів великої ємності. Він критикував американську нікелеву індустрію і водночас хвалив можливості Індонезії.

Та Індонезія не хоче обмежуватися лише партнерством з Tesla, а й прагне стати космодромом для SpaceX.

"Президент Джоко Відодо закликав [Маска] розглянути Індонезію як стартовий майданчик для SpaceX", - повідомили в індонезійському міністерстві.

Національний інститут аеронавтики та космосу Індонезії працює над створенням власного космодрому на острові Біак.

Індонезійці шукають великих інвесторів для цього й SpaceX - один з варіантів для них.

Чи погодиться на це Ілон Маск - наразі невідомо.

Недавній тестовий запуск прототипа міжпланетного космічного корабля Starship він проводив з приватного космодрому SpaceX у Техасі.

Крим і Поклонська

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наталія Поклонська

Це не перше запрошення для Ілона Маска за останній місяць.

Нещодавно "прокурорка Криму" в період російської анексії регіону, а нині російська політик Наталія Поклонська закликала Ілона Маска переїхати на Кримський півострів.

"Хочу запропонувати Маску найкращий варіант - переїхати до нас у Крим. У нас велика кількість космічних об'єктів, практично повна відсутність води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує надіслати експедицію", - написала Поклонська у своєму Facebook.

Ілон Маск на це запрошення не відповів.

Ведення будь-якого бізнесу в анексованому Криму заборонене міжнародними санкціями.