Як світ зустрів повне сонячне затемнення: фото

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дівчина з громади індіанців мапуче дивиться на сонячне затемнення, Чилі

Тисячі мешканців Чилі та Аргентини стали тими щасливчиками, яким вдалося цього року побачити повне сонячне затемнення наживо. В інших країнах, зокрема, в Україні, це явище переважно спостерігали онлайн, завдяки трансляціям NASA та ЗМІ.

Протягом 24 хвилин молодий Місяць проходив перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини, повністю затьмарив світило.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чоловік у костюмі Санта-Клауса спостерігає за затемненням у місті Барілоче, Аргентина

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.

"Місяць у 400 разів менше за Сонця, проте здається більшим, тому що він набагато ближчий до нас і тому може "покривати весь диск Сонця", - пояснює астроном Таня де Салес Маркес з Королівської Гринвічської обсерваторії в Лондоні в коментарі BBC News Mundo.

Коли така подія відбувається в середині дня, вона призводить до раптової темряви на кілька хвилин.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чилійці спостерігають за затемненням на озері Вілларіка на півдні Чилі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таким було небо над Буенос-Айресом певний час під час затемнення

За затемненням пильно стежили представники корінного народу мапуче, які проживають в Чилі та Аргентині

Сонце у них символізує чоловічу силу, у той час, як Місяць - жіночу, тому момент їхнього з'єднання означає для аборигенів дуже багато. У їхній мові для сонячного затемнення є навіть свій термін, який перекладається як "смерть Сонця".

"Сонячні затемнення потрапляють в літописи по всьому світу протягом майже п'яти тисячоліть, - каже Таня де Салес Маркес. - Нескладно уявити, що повне сонячне затемнення завжди служило поганою ознакою, адже Сонце наче з'їдають, і на кілька хвилин день стає ніччю".

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Наступні повні сонячні затемнення відбудуться в Антарктиді (грудень 2021 року), Індонезії та Австралії (квітень 2023 року), США та Канаді (квітень 2024 року), Південній Європі та Гренландії (серпень 2026 року), а також у більшій частині Північної Африки та Близького Сходу (серпень 2027 року).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місяць знову відкриває Сонце