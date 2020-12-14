Як світ зустрів повне сонячне затемнення: фото
Тисячі мешканців Чилі та Аргентини стали тими щасливчиками, яким вдалося цього року побачити повне сонячне затемнення наживо. В інших країнах, зокрема, в Україні, це явище переважно спостерігали онлайн, завдяки трансляціям NASA та ЗМІ.
Протягом 24 хвилин молодий Місяць проходив перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини, повністю затьмарив світило.
Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.
"Місяць у 400 разів менше за Сонця, проте здається більшим, тому що він набагато ближчий до нас і тому може "покривати весь диск Сонця", - пояснює астроном Таня де Салес Маркес з Королівської Гринвічської обсерваторії в Лондоні в коментарі BBC News Mundo.
Коли така подія відбувається в середині дня, вона призводить до раптової темряви на кілька хвилин.
За затемненням пильно стежили представники корінного народу мапуче, які проживають в Чилі та Аргентині
Сонце у них символізує чоловічу силу, у той час, як Місяць - жіночу, тому момент їхнього з'єднання означає для аборигенів дуже багато. У їхній мові для сонячного затемнення є навіть свій термін, який перекладається як "смерть Сонця".
"Сонячні затемнення потрапляють в літописи по всьому світу протягом майже п'яти тисячоліть, - каже Таня де Салес Маркес. - Нескладно уявити, що повне сонячне затемнення завжди служило поганою ознакою, адже Сонце наче з'їдають, і на кілька хвилин день стає ніччю".
Наступні повні сонячні затемнення відбудуться в Антарктиді (грудень 2021 року), Індонезії та Австралії (квітень 2023 року), США та Канаді (квітень 2024 року), Південній Європі та Гренландії (серпень 2026 року), а також у більшій частині Північної Африки та Близького Сходу (серпень 2027 року).