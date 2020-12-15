Pornhub видалив більшість своїх секс-відео

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Найбільший порносайт Pornhub видалив до 80% своїх секс-роликів, тимчасово знявши із сайту всі неверифіковані аматорські відео, завантажені користувачами.

Це сталося після скандалу навколо дитячого порно та відео згвалтувань, у публікації яких звинуватило ресурс видання New York Times.

Pornhub - найпопулярніший у світі та в Україні порносайт. Минулого року українці увійшли в топ-двадцятку за кількістю трафіку на цьому ресурсі, посівши 16 місце.

Що відбувається з Pornhub

У своєму блозі Pornhub повідомив, що нові правила для публікації відео тепер будуть набагато суворішими.

За новими правилами, на сайті залишиться лише контент партнерів і верифікованих "моделей" (учасників та учасниць спеціальної "Модельної програми"), які самі мають викладати свої ролики - тобто відео зі своєю участю.

У підсумку з Pornhub видалили мільйони відео.

Сайт також заявив, що його переслідують організації, які прагнуть викорінити порнографію як таку, і відмовляються визнати будь-які її позитивні сторони.

"Демонізація порно"

Pornhub вже якийсь час працює над тим, щоб відновити свій імідж після статті NYT.

Водночас сайт пояснив, що частину роликів прибрали з загального доступу, але не видалили повністю. Наступного року сервіс дасть можливість користувачам верифікувати свої облікові записи - й тоді ці відео знову зможуть дивитися всі користувачі.

Автор фото, Pornhub Підпис до фото, У минулому році Pornhub звітував, що загальна довжина всіх секс-відео на платформи становить майже 170 років, та публікував мапу улюблених порно-жанрів

"Це означає, що весь контент Pornhub буде верифікованим, чого такі платформи, як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat і Twitter поки що не ввели", - відзначають у Pornhub.

"Очевидно, що Pornhub став мішенню не через свої підходи і не через те, як ми схожі чи несхожі на аналогічні сервіси, а тому, що ми платформа з контентом для дорослих ", - йдеться в повідомленні сайту.

На думку порно-сервісу, проблема виникла через кампанії проти порнографії загалом і за заборону непристойних матеріалів.

"Це організації, які працюють на знищення порнографії, заборону матеріалів, які вони називають безсоромними, та закриття комерційної сексуальної праці. Це ті самі сили, що 50 років демонізували Playboy, Національний фонд мистецтв (Федеральна агенція США, покликана підтримувати сучасне мистецтво. - Ред.), сексувальну освіту, ЛГБТК-права, права жінок та навіть Американську бібліотечну асоціацію (Її критикували за підтримку геїв те лесбійок. - Ред.). Сьогодні це відбувається з Pornhub", - йдеться у заяві порносайту.

Звинувачення NYT

У своїй статті журналіст NYT Ніколас Крістоф розповів, що пошук на сайті видає тисячі результатів з роликами, в яких є неповнолітні дівчата. Також він повідомив, що кілька жертв зґвалтувань знайшли там відео цих самих інцидентів, зняті зловмисниками.

Раніше BBC з'ясувало, що на хостингу був ролик зґвалтування, на якому жертва впізнала себе. За її словами, це сталося, коли їй було 14 років.

У статті Крістоф запитував, чому банки, пошуковики та платіжні системи продовжують підтримувати Pornhub, попри всі звинувачення на адресу сайту. Як приклад підтримки він згадав Mastercard.

Пізніше Mastercard і Visa заборонили проводити платежі своїми картками на Pornhub.

Нинішнє рішення Pornhub про видалення більшості своїх роликів може мати для платформи серйозні фінансові наслідки.

Вона безкоштовна, але є також і платна підписка для доступу до ексклюзивного контенту.