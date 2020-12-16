Прадавні ліси України: чим вони унікальні та як їх врятувати від вирубок

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

Автор фото, Getty Images

Українські реліктові ліси, які збереглися з доісторичних часів з мінімальним впливом людини, можуть зникнути через формально дозволені вирубки.

Врятувати їх може вчасне створення і розширення національних парків, кажуть екологи.

Саме у таких лісах зустрічаються рідкісні тварини та рослини, яких в Україні все менше.

Унікальні ліси

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чорний лелека - один з птахів, які живуть у старих лісах

Природних прадавніх лісів в Україні взагалі залишилося не так і багато, тож від Міністерства із захисту довкілля та природних ресурсів залежить, чи вдасться захистити ці масиви від подальшого вирубування.

Екологи пропонують створити кілька нових національних парків та розширити старі:

"Приірпіння та Чернечий ліс" (Київська область);

"Дніпровсько-Тетерівський" (Київська область);

"Чорноліський» (Кіровоградська область)

"Холодний Яр" (Черкаська область);

"Ізюмська лука" (Харківська область);

"Дермансько-Острозький" (Рівненська область - розширити);

"Верховинський" (Івано-Франківська область - розширити);

"Джарилгацький" (Херсонська область - розширити; це не ліс, але локація розташована на землях лісового фонду).

Національний парк - це територія, де заборонені будь-які вирубки та є низка інших обмежень присутності людини, але водночас дозволені відпочинок чи збирання грибів.

Зараз в Україні 52 національних парки, утім, як кажуть захисники природи, цього явно недостатньо.

Автор фото, Getty Images

"Це унікальні ліси, які мінімально постраждали від людини і збереглися у відносно мало порушеному стані. Вони ж є домом для багатьох рідкісних видів", - пояснює BBC News Україна експерт лісового напрямку Української природоохоронної групи Єгор Гриник.

Наприклад, серед таких видів - чорні лелеки, яких в Україні лише кілька сотень.

"Чорний лелека гніздується в лісах, які не порушені людиною. Якщо ж там постійно відбуваються вирубки, то ці птахи там не живуть", - каже еколог.

А Чорноліський масив на Кіровоградщині - це великий дубовий ліс у степовій зоні. В українському степу таких лісів майже немає.

Він може стати першим нацпарком у регіоні, більше таких локацій у Кіровоградській області немає.

"Дермано-Острозький ліс - це "Мале Полісся" у лісостеповій зоні на півдні Рівненщини. Там вже є нацпарк, але він складається з окремих шматків, що абсолютно неадекватно для охорони природи. Тож його треба розширювати", - пояснює Єгор Гриник.

Реліктовий Холодноярський ліс на Черкащині - місце, де зустрічаються два рідкісних види підсніжників (підсніжник складчастий та підсніжник білосніжний).

Старі ліси збереглися поки що навіть під Києвом.

Підпис до фото, Старі ліси можна все ще можна зустріти навіть біля Києва

Наприклад, біля Ірпеня, а також на південь від Боярки і у бік Дніпра, де є проєкт нацпарку "Приірпіння та Чернечий ліс".

"Ці дуже давні ліси прямо біля столиці, вони мають великий потенціал для туризму, щоб туди їхали люди з Києва. Хоча зараз в районі Боярки відбуваються інтенсивні рубки", - попереджає Єгор Гриник.

Це 17 тисячах гектарів біля Києва, де з радянських часів продовжуються вирубки.

"Колись це були віддалені від Києва землі і, щоб забезпечити якусь зайнятість, було прийнято рішення про таке використання лісових ресурсів. Часи змінились - наразі це передмістя мегаполісу і головна функція лісів рекреаційна, а не промислова", - пояснюють ініціатори створення нацпарку.

Загалом же старих природних лісів, які потребують охорони, в Україні більше, однак щодо згаданих семи масивів принаймні вже почався процес створення національних парків.

У чому проблема

Створити національний парк в Україні - довгий процес.

Потрібні дозволи від лісників, наукове обґрунтування, підтримка Міністерства захисту довкілля й, нарешті, - указ президента про створення нацпарку та виділення коштів на це.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Про допомогу зі створенням нацпарків екологи звернулися до міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. Утім зараз в міністерстві можливі кадрові зміни, що, йомвірно, затягне весь процес

Щодо деяких лісових масивів вже є напрацювання й кілька природозахисних організацій звернулися до міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, щоб пришвидшити процедуру.

Міністерство може, наприклад, вплинути на процес отримання необхідних дозволів та погоджень.

Крім того, воно ж може не видавати дозволи на знищення реліктових лісів там, де є проєкти нацпарків.

Підпис до фото, Вирубки лісів, після яких територію засаджують новими деревами, в Україні як правило зводяться до створення стандартних посадок з сосен чи дубів, де вже немає того біорізноманіття, яке було у старих природних лісах

"Ліси належать лісгоспам, які перебувають на самозабезпеченні - що вони зрубають, те й зароблять. А нацпрак - це бюджетна установа, на яку держава виділяє кошти, й ця територія вже не залежать від рубок", - пояснює Єгор Гриник.

Для реліктових лісів небезпечні навіть дозволені "санітарні" вирубки, після яких самий ліс начебто й не зникає як такий, але повністю змінюється його структура і біорізноманіття.

"Без статусу нацпарку прадавнім лісам у їхньому нинішньому вигляді загрожує знищення. Тобто, ліс там залишиться, але все засадять рядочками сосен", - попереджає еколог.

Радник міністра захисту довкілля та еколог Петро Тєстов повідомив, що у міністерстві справді триває робота щодо розширення нацпарків.

"Сьогодні черкаські лісівники погодили створення національного природного парку "Холодний Яр" на площі більше чим 6500 га. З включенням найцінніших лісових масивів, всіх яких просили науковці. Робота над цим йшла з 90-х років, але результат вдалось отримати лише зараз - впершу чергу завдяки особистому втручанню міністра", - написав він у вівторок.

Водночас на весь процес з нацпарками можуть вплинути чергові кадрові зміни в уряді, зокрема можлива відставка міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, про яку заговорили цього тижня.