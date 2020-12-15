Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у вбивстві в часи Майдану

Автор фото, Unian

Ексдепутатці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі у 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

"Проти мене висунуто обвинувачення, справа передається в суд. Слідство завершено", - повідомила вона, вийшовши з будівлі Державного бюро розслідувань.

Чорновол назвала обвинувачення "повною маячнею".

За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок. Він, на її думку, має бути виправдальним. В протилежному випадку Чорновол може загрожувати довічне ув'язнення, додала вона.

"Але я готова прийняти і цей вирок, тому що я вважаю, що він пришвидшить кінець цієї недолугої зеленої влади", - заявила політик.

В чому звинувачують Чорновол?

Справа стосується інциденту, який стався 18 лютого 2014 року.

Слідство вважає, що того дня Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі на вулиці Липській, де був розташований штаб "Партії регіонів".

Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу - Володимир Захаров. Він отруївся чадним газом.

У квітні пані Чорновол повідомили про підозру "в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині" і відправили на домашній арешт.

У вересні запобіжний захід пом'якшили - замінили на особисте зобов'язання.

Сама Чорновол повідомила про те, що їй вручать обвинувачення у вбивстві ще в понеділок.

"Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію", - заявила Чорновол.

Вона не заперечувала причетності до підпалу офісу "Партії регіонів", але свою провину у вбивстві відкидала.

"Чи підпалювала я офіс "Партії регіонів"? Так… Чи причетна я до вбивств? Ні, мої руки не в крові", - запевняла Чорновол.

Також вона розповідала, що того дня закликала майданівців не вбивати опонентів і сама ніколи не була "катом". Справу проти себе вона називала проявом політичних репресій.

"Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану. Вони хочуть змінити історію Майдану", - твердить Чорновол.

Під будівлею ДБР у вівторок пройшла акція підтримки Тетяни Чорновол - прийшли, зокрема, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Петро Порошенко.