Хаябуса-2: у космічній капсулі знайшли уламки з астероїда

Пол Рінкон

Науковий редактор, BBC News

Автор фото, Jaxa Підпис до фото, Шматки породи та пилу с астероїда Рюгу, що містяться в камері А капсули

Вчені відкрили капсулу, яка повернулася з далекого космосу тиждень тому - і зраділи, побачивши її вміст.

У ній вони виявили зразки породи з астероїда Рюгу, узяті минулого року японським космічним кораблем Хаябуса-2. Таким чином, на Землю вперше потрапила суттєва кількість матеріалу з астероїда.

Дослідники почали відкривати капсулу в понеділок у японському місті Сагаміхарі.

Хаябуса-2 дістався до Рюгу в червні 2018 року; цей астероїд вважають одним із "будівельних блоків", що залишився після утворення Сонячної системи.

Вчені з Японського агентства аерокосмічних досліджень (Jaxa) в Сагаміхарі відкрили одну з трьох камер для зразків усередині капсули.

У ній сподівались побачити частинки гірських порід і ґрунту з першого приземлення Хаябуса-2 на астероїд у 2019 році. Тоді космічний корабель випустив танталову кулю в поверхню Рюгу, і внаслідок низької гравітації уламки "запливли" до пробірки для збору зразків.

Вчені вже були в захваті, коли в понеділок побачили чорні зернятка від астероїда біля входу до камери забору зразків (де зберігається матеріал). І вони не були розчаровані, коли відкрили його: всередині вони побачили різні зразки - від камінців до крихітних частинок пилу.

Автор фото, JAXA, Uni Tokyo & collaborators Підпис до фото, Хаябуса-2 дістався до Рюгу в червні 2018 року

"Первозданний матеріал"

Це лише одна з трьох камер всередині капсули. Камера для зразків B має бути порожньою, але у камері C розраховують знайти матеріал, зібраний під поверхнею Рюгу.

Вчені хотіли зібрати на Рюгу первозданний матеріал, який не змінювався під впливом навколишнього космосу, включно з його випромінюванням, протягом мільйонів років. Для цього їм довелося використати заряд вибухової речовини.

Внаслідок вибуху утворився кратер шириною 20 метрів, у який зміг спуститися Хаябуса-2 і взяти там первозданну породу, яку він помістив у камеру C.

Вчені мають відкрити її згодом.

Jaxa також оголосила, що газ, який зібрали з капсули, теж потрапив на Землю з астероїда.

Автор фото, Jaxa Підпис до фото, Зразки можна було побачити вже на вході до камери

Ймовірно, він вивільнився з ґрунту, зібраного з Рюгу, і є першим у світі зразком газу із далекого космосу.

Астероїди - це залишки "будівельних матеріалів" від утворення Сонячної системи. Вони зроблені з того самого матеріалу, що і планети на кшталт Землі, але не увійшли до їхнього складу.

Рюгу належить до примітивного класу космічних порід, відомого як астероїд типу С (або вуглецевий).

У ранній Сонячній системі такі об'єкти могли доставляти на Землю більшу частину води - разом з інгредієнтами, необхідними для зародження життя.