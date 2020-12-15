"Знову втомився": у мережі кепкують через аварію на скандальному Шулявському мосту

Автор фото, КМДА

На Шулявському шляхопроводі, який рівно рік тому відкрили після масштабної реконструкції, у вівторок обвалились три електроопори.

Дев'ять автомобілів постраждали, рух транспорту на кілька годин було паралізовано, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За фактом відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

"Однозначно головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт. Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Автор фото, КМДА

Кличко повідомив, що сам звернувся до правоохоронних органів, як і замовник будівництва - комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва".

Скандальний міст

У соцмережах інцидент спровокував хвилю жартів. Адже Шулявський шляхопровід вже встиг прославитися.

17 лютого 2017 року він частково обвалився.

Тоді пояснення мера про те, що "міст втомився", перетворилося на мем.

Автор фото, KYIV OPERATIV

Після цього шляхопровід закрили на реконструкцію, яка також супроводжувалася скандалами. Зокрема, деякі активісти вважали, що переможцем став не найкращий та суттєво дорожчий проєкт.

Вартість реконструкції перевищувала 1 млрд гривень.

У грудні 2019 року міст знову відкрили для проїзду автомобілів.

"Шулявський міст знову втомився. Щойно там впало три новеньких освітлювальних стовпи. Просто обвалились", - пише користувач Юрій Ніколов.

"Кар'єра генпідрядника Шулявського мосту наразі тримається на соплях", - іронізує Іван Марунич.

"Чітко простежується слід північного сусіда та рука Кремля", - кепкує телеграм канал DTP.Kiev.ua.

"Віталік фартовий. Льодовий колапс, Шулявський міст, йолка... І все - після виборів!" - жартує користувач Сергій Сидоренко.