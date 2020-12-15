Бодіпозитивна співачка Lizzo сіла на дієту - і розлютила фанатів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Lizzo цього року виграла три "Греммі"

Американська попзірка Lizzo спровокувала суперечки щодо бодіпозитиву після публікації відео про результати своєї 10-денної смузі-дієти.

Співачку, яка має кілька нагород "Греммі", раніше хвалили за бодіпозитивну позицію щодо "великих дівчат", яку вона демонструвала зокрема у таких піснях, як Juice.

Тепер же у серії відео у Tik Tok вона продемонструвала свої спроби схуднути і заявила, що почувається дивовижно.

Багато фанатів високо оцінили її зусилля, водночас інші розкритикували зірку за заохочення "культури дієт".

Після такої реакції шанувальників вона відповіла наступним відео, де пояснила, що вона пишається результатами і як "кожна велика дівчина має право робити зі своїм тілом все, що хоче".

"Зробити, як було"

"Знаєте, зазвичай мені було б страшно і соромно публікувати подібні речі в інтернеті, бо я відчуваю, що від великої дівчини люди очікують, що якщо вона робить щось для здоров'я, то робить це для суттєвої втрати ваги, а це не так ", - сказала Lizzo.

"Насправді, листопад був для мене дуже стресовим - я багато пила, їла багато гострої та шкідливої їжі, і я хотіла змінити ситуацію і зробити все, як було", - додала 32-річна співачка.

Вона розповіла, що дієта покращила її сон, стан шкіри та дала внутрішній спокій, а також психічну стабільність.

"Я так само пишаюся результатами свого смузі-детоксу, як і складками на животі", - додала вона у заголовку відео.

"Дякую Lizzo за те, що надихаєш, - відреагував один фанат на ім'я Нік. - Дякую за вашу музику та бездоганний талант. Ви королева!"

Інша користувачка на ім'я Ліа сказала, що через це відео почувається зрадженою.

"Серце болить, разом з усіма моїми товстими друзями, - написала вона у Twitter. - Мені шкода, що Lizzo так з нами вчинила".

Тим часом Латоня зазначила: "Lizzo не може бути товстою, тому вона змінює свою дієту. Тепер вона не може бути худою! Чорт, чи може вона просто бути щасливою?! Щоб це для неї не значило".

Автор фото, NBC Підпис до фото, Адель також суттєво схудла

Британська співачка Адель викликала схожий ажіотаж на початку цього року, опублікувавши свою фотографію після схуднення.

Співачка цього року майже не з'являлася на публіці, проте нещодавно стала ведучою популярного американського телешоу Saturday Night Live.