Кому не вистачить грошей у бюджеті 2021. Теленовини ВВС
У випуску 15 грудня:
- Вистражданий бюджет на 2021 рік ухвалили - але кого депутати обділили? Аналізуємо з нашими кореспондентами;
- Колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на президентських виборах у США. Чому Трамп так довго не визнає поразку?
- Як виглядає пандемічна ситуація в місті Ухань через рік після початку пандемії?
- Навіщо дехто видовжує собі кості? Репортаж про пластичну ортопедію.
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