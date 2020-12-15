Кому не вистачить грошей у бюджеті 2021. Теленовини ВВС

У випуску 15 грудня:

  • Вистражданий бюджет на 2021 рік ухвалили - але кого депутати обділили? Аналізуємо з нашими кореспондентами;
  • Колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на президентських виборах у США. Чому Трамп так довго не визнає поразку?
  • Як виглядає пандемічна ситуація в місті Ухань через рік після початку пандемії?
  • Навіщо дехто видовжує собі кості? Репортаж про пластичну ортопедію.

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