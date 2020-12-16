Найбільша економіка ЄС пішла на локдаун аж до 10 січня

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Німеччина запровадила жорсткий локдаун через пандемію Covid-19 та намагається запобігти поширенню вірусу.

Обмеження діятимуть до 10 січня. На Різдво 25 грудня їх дещо пом'якшать й одній родині дозволять прийняті в гості до чотирьох близьких родичів.

Німеччина є найбільшої економікою ЄС (ВВП - 4 трлн доларів) та має найбільше населення серед країн союзу (80 млн людей).

Рішення посилити обмеження ухвалила канцлерка Ангела Меркель і голови федеральних земель через велику кількість заражень та смертей.

Локдаун передбачає закриття більшості магазинів, підприємств громадського харчування і шкіл.

Як заявив у понеділок президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, це будуть найрадикальніші обмеження, запроваджені за всю історію ФРН.

У середу країна повідомила про 952 випадки смерті та 23 427 нових заражень коронавірусом.

Для порівняння, Україна, яка запровадить локдаун тільки 8 січня, має сьогодні 10622 нових заражень та 256 смертей.

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Населення Німеччини складає 80 мільйонів, а України близько - 42 мільйонів. Хоча експерти висловлюють сумнів щодо достовірності офіційних даних щодо хворих в Україні.

Інші європейські країни посилили обмеження напередодні Різдва, а Франція запровадила нічну комендантську годину.

Згідно з новими обмеженнями у Німеччині, залишатимуться відкритими лише такі основні підприємства, як супермаркети та банки. Ресторани, бари та розважальні центри закриті ще з листопада, а деякі райони країни запровадили власні локдауни ще раніше.

Перукарні мають зачинитись, а вживання алкоголю в громадських місцях, таких як популярні кіоски з глінтвейном, заборонене. Компанії закликали дозволити працівникам віддалену роботу з дому.

Лотар Вілер, керівник німецького Інституту Роберта Коха, який курує боротьбу з Covid-19, заявив, що ситуація з пандемією є "більш серйозною, ніж була коли-небудь".

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"Кількість випадків є більшою, ніж будь-коли, і вони продовжують зростати. Існує небезпека того, що ситуація буде погіршуватися, і боротися з пандемією та її наслідками буде все важче і важче", - сказав він.

Це відбувається на фоні тиску уряду Німеччини на Європейське агентство з лікарських засобів, щоб пришвидшити реєстрацію вакцини Pfizer/BioNTech, яку розробили в Німеччині. Її вже затвердили регулятори Великої Британії та США.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що хоче затвердити вакцину до Різдва (25 грудня). Зустріч, на якій мають обговорити, чи слід реєструвати вакцину у всьому ЄС, перенесли з 29 грудня на найближчий понеділок - 21 грудня.