Ексдружина власника Amazon дала $4 млрд постраждалим від Covid-19

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Маккензі Скотт, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, за чотири місяці пожертвувала благодійним організаціям із роздачі безкоштовної їжі та фондам допомоги нужденним понад 4 млрд доларів.

У своєму дописі пані Скотт сказала, що хоче допомогти американцям, які потерпають через пандемію коронавірусу.

Пані Скотт - 18-а у списку найбагатших людей світу й цього року її статки виросли з 23,6 млрд доларів до 60,7 млрд.

Значну частину грошей вона отримала від пана Безоса, який є найбагатшою людиною у світі та виконавчим директором Amazon.

"Ця пандемія стала руйнівною кулею у житті американців, які й так страждали від бідності", - написала вона у вівторок у своєму дописі. Маккензі Скотт додала, що обрала понад 380 благодійних організацій.

"Економічні втрати та наслідки для здоров'я були гіршими для жінок, кольорових людей та тих, хто живе у злиднях. Але суттєво зросли статки мільярдерів", - додала вона.

Пані Скотт пожертвувала 1,7 мільярда доларів 116 благодійним організаціям у липні. Тоді вона заявила, що хоче звернути увагу на "організації та лідерів, що рухають зміни". Це робить її загальний внесок за рік майже 6 млрд доларів.

Пожертви зосереджені на тих, хто "діє в громадах, які стикаються з продовольчою скрутою, високими показниками расової несправедливості, високим рівнем місцевої бідності та низьким доступом до благодійних ресурсів".

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Минулого року вона пообіцяла віддати більшу частину своїх статків.

Експерти з благодійності похвалили суму, яку вона видала, і те, як вона це зробила. Пані Скотт працювала з групою радників для дослідження тисяч організацій.

"Ми використали цю колективну базу знань у співпраці, яка включала сотні електронних листів та телефонних інтерв'ю, а також тисячі сторінок аналізу даних про потреби громади та здатність кожної неприбуткової організації ефективно використовувати фінансування", - заявила пані Скотт.

Мільярди Безоса

Цього року пан Безос також активно займався благодійністю та виділив 10 мільярдів доларів на проблеми, пов'язані зі зміною клімату.

У листопаді він оголосив про перший з цих грантів та передав майже 800 мільйонів доларів 16 групам. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, пан Безос цього року збільшив свій власний капітал на 70 млрд доларів та має статки у 200 млрд доларів.

Під час пандемії відбувся масовий ріст онлайн-покупок, що дають прибуток таким інтернет-магазинам, як Amazon. Швейцарський банк UBS заявив, що мільярдери заробили "надзвичайно добре" під час кризи Covid-19.