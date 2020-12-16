Локдаун для шкіл. Міносвіти пояснило, що робити з дітьми

Автор фото, УНІАН

Міністерство освіти та науки опублікувало роз'яснення, що робити зі школярами під час локдауну, який уряд анонсував 8-24 січня.

Чиновники наполягають, що державні та приватні школи не можуть працювати у звичному режимі у цей час. Але можуть навчати дистанційно, або ж продовжити новорічні канікули.

"Через посилення протиепідемічних заходів учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня 2021 року, водночас заклади зможуть оголосити на цей період канікули", - таку інструкцію направило МОН школам.

8-24 січня учням заборонили відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності. Обмеження не стосуються дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Школи мають дві опції, що робити у час суворих карантинних обмежень. Перша - організувати дистанційне навчання. У МОН рекомендували платформу для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн", яку запустили МОН та Мінцифри.

Друга опція - оголосити на цей час канікули з вимогою закону - не менше 175 навчальних днів у році, а канікули протягом навчального року мають складати не менше 30 календарних днів.

Планові зимові канікули у школах України заплановані з 25 грудня по 10 січня 2021 року включно. У разі, якщо навчальні заклади врахують рекомендацію МОН, то діти сидітимуть на зимових канікулах з 25 грудня по 24 січня.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Дитячі садки продовжать роботу

Січневий локдаун

9 грудня Кабінет міністрів анонсував запровадження нового жорсткого карантину - він триватиме з 8 по 24 січня.

Обмежувальні заходи передбачатимуть заборону роботи ТРЦ, кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень "на виніс"), кінотеатрів, спортзалів та магазинів непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули відправлять усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Проведення будь-яких масових заходів на період карантину буде заборонено.

Виняток - професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Натомість громадський транспорт продовжить роботу.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі та пошта.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розповів, що перукарні та салони краси так само продовжать роботу, але лише за передзаписом - без очікування клієнтів у приміщенні.