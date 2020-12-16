Влада Росії вперше прокоментувала розслідування про причетність ФСБ до отруєння Навального

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Російська влада вперше прокоментувала розслідування Bellingcat, The Insider, DerSpiegel і CNN, згідно з яким до отруєння Олексія Навального можуть бути причетні співробітники ФСБ (назвали їхні прізвища і опублікували фотографії), які близько чотирьох років стежили за опозиціонером.

Перед цим російські посадовці кілька днів витримували мовчанку, а речник Кремля навіть скасував кілька підходів до преси.

Однак вже у середу перший коментар дав глава МЗС Росії Сергій Лавров. Його запитали про це в Загребі - там міністр перебуває з візитом.

"Ми вже звикли до того, що США, та й інші західні країни просто оголошують в ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, чи то хакери, чи якась сенсація про подвійне і навіть потрійне отруєння Навального. Виявилося, що першого разу його дружину отруїли", - сказав Лавров на пресконференції.

"Всі ці новини дивно читати, але манера, в якій ці новини подаються, свідчить лише про одне: що у наших західних партнерів відсутня наявність будь-яких етичних норм і відсутні будь-які навички нормальної дипломатичної роботи. Є небажання виконувати міжнародно-правові норми, коли мова йде про встановлення фактів ", - додав Лавров.

Отруєння і ФСБ

Автор фото, Bellingcat Підпис до фото, Цих людей Bellingcat вважає працівниками ФСБ, які слідували за Навальним перед його отруєнням: Александров, Осіпов та Паняєв

Bellingcat, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Олексієм Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, "Новачком" отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.

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На думку Bellingcat, всі оперативники цієї групи пов'язані з Інститутом криміналістики ФСБ, який також відомий як військова частина 34435.

Розслідувачі проаналізували дані дзвінків, інформацію про польоти і звірили це з іншими базами даних.

Так вони з'ясували, що як мінімум вісім оперативників, які, ймовірно, працюють в Інституті криміналістики ФСБ, перебували у контакті з Навальним і в різний час стежили за ним, в тому числі за кілька днів і годин до отруєння у серпні 2020 року.

Після лікування у Німеччині Навальний досі перебуває за межами Росії.

Детальніше про розслідування щодо можливої причетності російських спецслужб до отруєння головного опозиціонера Росії читайте тут.