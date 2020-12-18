Пані генерал: міністерство ветеранів очолила контррозвідниця СБУ Юлія Лапутіна

Автор фото, Ліга.net Підпис до фото, Юлія Лапутіна з весни 2014 року перебувала в зоні АТО (на фото вона в Авдіївці)

Міністерство у справах ветеранів очолила друга в історії України жінка-генерал та контррозвідниця СБУ Юлія Лапутіна.

Верховна Рада 16 грудня звільнила з посади Сергія Бессараба, а 18 грудня призначила пані Лапутіну.

Вона - педагог та психолог за освітою, має ступінь кандидата психологічних наук.

Займалася спортивною стрільбою. У Службі безпеки України - з 1992 року.

Пані Лапутіна давно займається реабілітацією ветеранів АТО. Під час виступу у залі вона говорила про велику проблему постравматичного синдрому ветеранів та самогубств.

Пані міністр говорила про свої плани допомоги ветеранам і в якийсь момент навіть розплакалась.

"Я добре пам'ятаю, якою була армія в 2014 році. Коли у квітні 2014 ми входили у Краматорський аеропорт, який був в облозі. Скільки добровольців покинули мирне життя та пішли на захист держави. Ми тепер маємо підтримати людей, які пройшли війну. Я прожила з ними багато, я бачила, що таке війна. Це дуже чутливе питання", - заявила пані міністр.

Боротьба з сепаратистами в Криму та АТО

За даними видання "Ліга", Юлія Лапутіна була старшим офіцером Центру спецоперацій по боротьби з тероризмом ("Альфа"). Зокрема брала участь в операції з протидії проросійським сепаратистам у Криму ще в 1994 році.

У підсумку вона стала заступником командира "Альфи".

Автор фото, Україеський жіночий конгрес

У квітні 2014 році Юлія Лапутіна була у складі першої групи СБУ, яка висадилася у Краматорському аеропорту, що мав тоді ключове значення для розгортання сил АТО і був фактично оточений противником.

Вона налагоджувала там контакти як з місцевими проукраїнськими активістами, так і вела переговори з сепаратистами.

Також долучалася і до операції із затримання сепаратистів.

Пізніше Юлія Лапутіна стала заступницею начальника департаменту СБУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки й відповідала за протидію пропаганді.

"В умовах гібридної війни саме комунікація сектору оборони з громадянським суспільством та взаємна довіра є запорукою нашої стійкості", - вважає контррозвідниця.

У березні 2020 року на той момент полковник Лапутіна отримала звання генерал-майора.

Вона стала другою жінкою-генералом в історії України. А першою це звання отримала у 2018 році начальниця Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей - вона стала "генерал-майором медичної служби".