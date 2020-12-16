Артефакт з піраміди Хеопса знайшли у коробці для сигар. Які таємниці він розкриє

Автор фото, University of Aberdeen Підпис до фото, Вперше деревинний артефакт виявив інженер Вейнман Діксон у 1872 році

У британському Абердині в коробці з-під сигар знайшли втрачений єгипетський артефакт.

Він може пролити нове світло на велику піраміду Хеопса, сподіваються науковці.

Випадкове відкриття зробила працівниця Абердинського університету під час перевірки колекції.

Фрагмент деревини віком 5000 років, що розпався на кілька шматків, вважають надзвичайно важливим.

Інженер Вейнман Діксон вперше виявив його у 1872 році в одній з камер піраміди Хеопса, що належала дружині фараона.

Шматок кедра, який, як вважають, використали під час будівництва піраміди, подарували Абердинському університету 1946 року, але пізніше загубили.

Його знайшла помічниця куратора Абір Еладані, вивчаючи предмети азійської колекції університету.

Автор фото, University of Aberdeen Підпис до фото, Абір Еладані зі своєю знахідкою

Абір, яка родом з Єгипту та 10 років працювала в музеї в Каїрі, зіставила знахідку з іншими історичними записами та малюнками.

Захований на видному місці

"Я підняла документи по Єгипту і відразу зрозуміла, що це і що пропажа була фактично у всіх на очах. Вона просто потрапила не в ту колекцію", - каже вона.

"Я археолог і працювала на розкопках у Єгипті, але ніколи не думала, що саме тут, на північному сході Шотландії, знайду щось настільки важливе для спадщини своєї країни, - додала дослідниця. - Це лише невеликий фрагмент деревини, але він дуже важливий, з огляду на, що це один з трьох предметів, які коли-небудь були виявлені всередині піраміди Хеопса".

Два інших предмети, знайдені Вейнманом Діксоном, - м'яч і гак - зараз зберігаються у Британському музеї, але деревини не було.

Автор фото, National Museums Scotland

"Колекції університету налічують сотні тисяч предметів, шукати подібний артефакт - це, як шукати голку в копиці сіна, - додає Абір. - Тому я не могла повірити, коли зрозуміла, що було всередині цієї звичайної бляшаної коробки для сигар".

Обмеження, пов'язані з Covid, затримали дослідження кедрового фрагмента, але нещодавно отримані результати показують, що деревина може бути датована 3341-3094 роками до нашої ери.