Наомі Акі зіграє Вітні Г'юстон у новому байопіку

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Британська акторка Наомі Акі зіграє Вітні Г'юстон у новому фільмі про життя покійної співачки.

Фільм I Wanna Dance With Somebody, названий за композицією Х'юстон, знімає режисерка Стелла Мегі. Над сценарієм працює Ентоні Маккартен ("Всесвіт Стівена Гокінга", "Богемська рапсодія").

На рахунку 28-річної Наомі Акі - телевізійна премія Bafta за участь в абсурдистському серіалі "Кінець ї***го світу".

Вона також знялася у фільмах "Доктор Хто", "Ярді" та виконала роль Джанни у стрічці 2019 року "Зоряні війни: Схід Скайвокера".

"Більшу частину минулого року ми присвятили пошукам акторки, яка могла б втілити Вітні Г'юстон", - розповіла режисерка Стелла Мегі у коментарі для Variety і The Hollywood Reporter.

Наомі Акі змогла пройти всі етапи кастингу і приємно здивувати режисерку. В епізодах з виступами на сцені дівчині вдалося переконливо втілити образ світової зірки та передати її характер.

"Зоряна сила"

Г'юстон, яка померла у 2012-му, найбільш відома такими хітами, як Saving All My Love For You і I Will Always Love You.

Вона дебютувала в кіно з Кевіном Костнером у романтичному трилері 1992 року "Охоронець".

Відомий музичний продюсер Клайв Девіс, який працював з Г'юстон та є одним з продюсерів нового фільму, сказав, що кінопроби Наомі Акі "були такими потужними, що у мене по спині побігли мурахи".

"Хоч у всіх піснях звучатиме незрівнянний вокал Вітні, але надзвичайний акторський діапазон Наомі дозволяє їй майстерно передати унікальну чарівність Вітні, її зоряну силу і, звичайно ж, особисті проблеми, - каже Девіс. - Наомі - це те, що потрібно, і я не можу уявити собі кращої акторки для цієї знакової ролі".