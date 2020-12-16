"Занадто феміністична". Мерія Парижа підвищила багато жінок - і отримала штраф

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анн Ідальго каже, що радіє, що її оштрафували

"Занадто феміністична" - так глузливо відреагувала пані мер Парижа Анн Ідальго після звинувачень у порушенні закону через те, що вона призначила "занадто багато" жінок на керівні посади.

У 2018 році підвищення отримали 11 жінок та п'ятеро чоловіків. Так порушили національний наказ 2013 року, розроблений для гендерного паритету в зайнятості.

Через це паризьку владу оштрафували на 90 000 євро.

"Рада повідомити, що нас оштрафували", - сказала пані Ідальго.

Наказ 2013 року зазначає, що не можна призначати понад 60% людей однієї статі на керівні посади на державній службі. Пані Ідальго натомість 69% робочих місць віддала жінкам.

Виступаючи на засіданні ради, пані мер від соціалістів пожартувала: "Керівництво мерії раптом стало занадто феміністичним".

Але вона також підкреслила відставання у просуванні жінок на керівні посади загалом у Франції та необхідність паритету шляхом призначення більшої кількості жінок.

"Цей штраф очевидно абсурдний, несправедливий, безвідповідальний і небезпечний", - сказала вона.

Міністерка державної служби Франції Амелі де Моншалін відповіла у Twitter, що після 2018 року законодавство оновили.

У 2019 році штрафи за призначення занадто великої кількості жінок або ж чоловіків на нові робочі місця скасували - якщо це не впливало на загальний гендерний баланс.

Вона запропонувала пані Ідальго обговорити просування жінок на державній службі і сказала, що штраф спрямують на "конкретні дії".