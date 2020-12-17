Сергій Шкарлет став міністром освіти попри шлейф плагіату. Що про нього відомо

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, Наталя Піпа Підпис до фото, На засіданні комітету Ради з питань науки та освіти 18 червня

Верховна Рада після піврічного затягування призначила повноправним міністром освіти та науки Сергія Шкарлета. Попри шлейф скандалів, на цьому наполягав президент Володимир Зеленський.

"За" проголосували 226 депутатів - мінімальна більшість голосів. Шкарлета підтримали фракції "Слуга народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" і "Довіра".

У червні депутати відмовились його призначати, тож уряд 25 червня зробив Шкарлета заступником міністра й одразу ж виконувачем обов'язків міністра.

16 грудня профільний комітет з питань науки вдруге не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, проте влада наполягла на його призначені.

Як вказують джерела ВВС News Україна, Володимир Зеленський лобіює його кандидатуру.

Наукова громадськість та нацагенство із забезпечення якості вищої освіти вказують на плагіат у наукових роботах Шкарлета.

Проте Міносвіти та сам він стверджує, що це не так.

Друга спроба

Ще 17 червня прем'єр-міністр подав кандидатуру Шкарлета парламенту для призначення міністром освіти. Проте тоді профільний комітет розкритикував кандидата, а у фракції "Слуга народу" забракло голосів.

Перед тим можливе призначення ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета міністром підняло хвилю обурення серед активістів та у ЗМІ.

Йому закидають, що багато його наукових робіт містять плагіат. Також є питання щодо зв'язків з Партією регіонів.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Сергій Шкарлет та Володимир Зеленський під час візиту до Чернігівського національного технологічного університету 10 червня

За часів президента Януковича Шкарлет долучився до Партії регіонів, а за Порошенка - до його президентського блоку.

Всі закиди та звинувачення Шкарлет заперечує.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти згодом таки виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Також ресурс false-science.ucoz.ua оприлюднив висновки, що плагіат був не лише в докторській дисертації Шкарлета, але й був системним при захисті в галузі економічних наук у Чернігівському національному технологічному університеті, де Шкарлет працював ректором.

Попри це, в.о. міністра наполягає, що плагіату у його роботах немає.

"Заявляю, що ніякого плагіату в моїх роботах немає. А є вирвані з контексту фрази", - запевнив він.

Шкарлет подав до суду на Нацагентство з питань забезпечення якості освіти, а міністерство внесло законопроєкт, що позбавляє агентство незалежного статусу.

За час керівництва Шкарлетом міністерством було кілька скандалів. Міністерство планувало реорганізувати директорати, які створили за допомоги Євросоюзу. Україна отримала попередження від ЄС про можливе згортання фінансування реформи освіти з боку союзу.

Після цього Шкарлет змушений був пояснювати свою позицію послу ЄС і запевняти про незмінність курсу реформ.

Напередодні призначення різноманітні освітні організації висловлювались як за, так і проти цього кроку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна анонсував, що призначення Шкарлета залежить від успіху навчального року восени 2020 року на фоні пандемії коронавірусу.

Попри критику експертів, в уряді роботу Шкарлета називають успішною.

Автор фото, Пресслужба МОН Підпис до фото, Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником. На фото - його нагородження у кабінеті Табачника.

У вересні 2020 року стався скандал, коли в.о. мініста освіти направив уряду подання на призначення батьку Володимира Зеленського наукової пенсії. Тоді уряд не підтримав пропозицію міністра.

Від Януковича до Порошенка

Сергію Шкарлету 48 років. Він став наймолодшим ректором країни, очоливши Чернігівський національний технологічний університет в 2010 році.

Тоді ж він приєднався до команди новобраного президента Віктора Януковича й Партії регіонів.

На місцевих виборах 2010 року Шкарлет обрався до обласної ради від Партії регіонів. Але офіційно тоді значився позапартійним. Мав гарні стосунки з тодішнім міністром освіти Дмитром Табачником.

В 2010 році він хвалився відданістю Віктору Януковичу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Чернігова Владислав Атрошенко (другий ліворуч) від БПП та ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет (в центрі) під час урочистого відкриття Студентської площі в 2018 році

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", - заявляв він журналістам.

Зі зміною президента змінились і політичні уподобання Шкарлета.

В 2015 році він вже балотувався до обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Тоді він не набрав достатньо голосів.

Сергій Шкарлет як кандидат на посаду міністра освіти сподобався Володимиру Зеленському. Про це президент сам казав журналістам 6 червня на зустрічі у Заліссі.

За його словами, Шкарлета йому запропонували ректори університетів. Зеленський цитував ректора з Хмельницького, який захищав Шкарлета тим, що за часів Януковича всіх освітян змушували вступати в Партію регіонів.

Автор фото, Офіс президента

На зауваження журналістів, що університет Шкарлета перебуває навіть не в першій 50-ці рейтингу українських вишів, радники президента парирували - "знаємо, як складаються ці рейтинги".

Загалом Зеленський пояснив журналістам, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.

До того візиту Зеленський роздав нагороди працівникам чернігівського університету й навіть нагородив медаллю "За працю та звитягу" керівницю студентської їдальні.

Доклався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.

Наука і автомобілі

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 року.

Школу закінчив на Чернігівщині, а першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "математичне забезпечення системи автоматизації".

Ще одну вищу освіту здобув у 1996 році в Чернігівському технологічному інституті за напрямком "Облік і аудит".

Згодом він захистив кандидатську дисертацію, а потім - докторську.

1996 року став асистентом кафедри Чернігівського технологічного інституту, з часом - доцентом кафедри в уже на той час Чернігівському технологічному університеті.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Ректор показав президенту роботи своїх студентів

З 2001 по 2010 рік Сергій Шкарлет працював у приватному освітньому бізнесі - був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Коли пан Шкарлет залишив цей ВНЗ, то в 2010 році очолив Чернігівський національний технологічний університет.

У декларації нового міністра є одна квартира у Чернігові. Родина має три автомобілі: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga та Mitsubishi Pajero Wagon.