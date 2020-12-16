У роботі Telegram стався збій

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У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій, багато користувачів скаржилися, що не могли у нього зайти або не отримували нові повідомлення.

Сам Telegram підтвердив, що проблема існує, і каже, що вирішує її.

"Деякі наші користувачі, переважно в Європі та на Близькому Сході, зараз відчувають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Почекайте, будь ласка, і даруйте за незручності!" - йдеться у повідомленні Telegram у твіттері.

Про проблеми із месенджером почали повідомляти із ранку середи, згодом, як виглядає, робота налагодилася, але за кілька годин стався новий збій.

Зараз доступ до месенджера поступово відновлюється.

Усього день тому великий збій стався у роботі Facebook та його додатку для повідомлень Messenger.