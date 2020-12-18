Сепаратисти на Донбасі стягують у заборонену зону "Гради" - штаб ООС

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Офіційні представники України повідомили про "грубі порушення" з боку незаконних збройних формувань на Донбасі у так званій зоні безпеці. У сепаратистів ці заяви ще не коментували та не підтверджували.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook Операції об'єднаних сил (ООС). Відповідні порушення зафіксувала українська сторона Спільного центру з контролю та координації, яка стежить за виконанням мінських домовленостей.

"Представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за цим повідомленням, 8 грудня міні-БПЛА представників ОБСЄ зафіксував три реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" біля населеного пункту Тернове Донецької області.

13 грудня патрулі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" біля селища Хрустальний в Луганській області.

"Все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення", - повідомляє пресцентр ООС.

Крім того, 11 грудня міні-БПЛА ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербової Балки в Донецькій області.

За інформацією української сторони, ця станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів. Радіус її дії - 160 км.

У зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція, яка розташована в безпосередній близькості до лінії розмежування та постачає воду до населених пунктів на підконтрольній Україні території, так і на території сепаратистів.

Зокрема, 29 листопада біля Донецької фільтрувальної станції БПЛА місії ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з'єднує між собою шість бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій українських військових та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми.

За оцінкою експертів, такі споруди призначені для облаштування вогневих позицій, а 50-метрова траншея нагадує мінометний окоп.

Від представників так званих ДНР та ЛНР коментарів, які б спростовували чи підтверджували інформацію щодо цих звинувачень наразі не було.

Перемир'я Зеленського

Чергове "повне та всеосяжне припинення вогню" на Донбасі оголосили 27 липня.

За цей час, станом на 4 грудня, на Донбасі вбили чотирьох українських військових, поранили 15 бійців та здійснили 309 обстрілів.

Втім, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що, якби не припинення вогню, кількість загиблих була б значно більшою.