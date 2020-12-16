Українці вважають Зеленського одночасно політиком і розчаруванням року

Автор фото, Офіс президента

Політиком 2020 року 20% українців назвали Володимира Зеленського, хоча минулого року так вважали 46% опитаних. Водночас 42% українців назвали чинного президента розчаруванням року.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова про підсумки 2020 року, проведеного з 4 по 9 грудня.

При цьому 10% назвали політиком року п'ятого президента Петра Порошенка, і стільки ж вважають його розчаруванням року. Інші політики у цьому списку отримали значно менші відсотки.

Рейтинги політиків

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Володимир Зеленський отримав би найбільше голосів у першому турі - 19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 13% і 19%, за Юрія Бойка — 12% і 17% опитаних, за Юлію Тимошенко — 6% і 8%.

У порівнянні з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки Володимира Зеленського знизився з 41% до 19% серед усіх опитаних. Рівень електоральної підтримки Петра Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Юрія Бойка — з 10% до 12%, Юлії Тимошенко з 5,5% до 6%.

"Слуга народу" втрачає підтримку

Соціологи зазначають, що якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" - за неї готові проголосувати 17,5% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 19,5% виборців, за ОПЗЖ - 18%, за "Батьківщину" — 9%, за партію "Сила і честь" — 5%. Інші партії набрали б менш як 5%.

Соціологи відзначають, що рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" у порівнянні з груднем минулого року знизився на майже 20% - з 36% до 17,5% серед усіх опитаних. Водночас рівень електоральної підтримки ЄС та ОПЗЖ навпаки - зріс на декілька відсотків.

Зміни не туди

За даними опитування, 67% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. І лише 16,5% переконані, що в правильному. Наприкінці минулого року ці показники становили 36% і 44%, тобто більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямку.

Переважна більшість (71%) українців вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% — що вона не змінилася.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протест медиків

Українці бачать погіршення ситуації у зростанні цін і тарифів, в економічному становищі країни, в рівні стабільності та охорони здоров'я, у добробуті своєї родини, у ставленні громадян до влади і влади до громадян, соціальному захисті, оплаті праці тощо.

Соціологи зазначають, що громадяни оцінили економічне становище країни у 2020 році в середньому 2,0 балами за 5-бальною шкалою. У 2019 році ця оцінка дорівнювала 2,5 бала.

Українці стали менш оптимістичними: лише 19% опитаних вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% переконані, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.

Не чекають українці і швидких змін. Навпаки, 41% опитаних вважають, що у найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на гірше.

Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. Негативну відповідь дали 54% респондентів. І лише 32% хотіли б повернутися.

Політичні події року

Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори (їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів), причому більшість тих, хто назвав цю подію (54%), вважають її позитивною, і лише 11% — негативною.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден виграв президентські вибори у США

Ще 23% опитаних назвали епідемію COVID-19 і пов'язаний з нею карантин. Майже всі респонденти — 95% — назвали цю подію негативною.

Серед подій року українці згадали скасування Конституційним Судом антикорупційних законів, ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, перемир'я на Донбасі, економічну кризу, зниження рівня життя населення та інші.

А головними політичними подіями 2020 року у світі українці назвали вибори у США (29%) та епідемію COVID-19.

Також опитані згадали про вибори в Білорусі, війну в Нагірному Карабаху, світову економічну кризу та створення вакцини від COVID-19.

Дослідження проведене методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.