Китай привіз на Землю шматочки Місяця

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Апарат китайської космічної станції "Чан є -5" приземлився на півночі Китаю із зразками місячного ґрунту.

Наприкінці листопада космічний апарат відправився на Місяць, де 1 грудня здійснив посадку в районі піку Рюмкер в Океані Бур.

Потім він пробурив ґрунт на глибину близько двох метрів і витягнув зразки геологічної породи, а також зібрав ґрунт з поверхні.

Автор фото, CNSA

Система використовувала спеціальні прилади - совок та свердло, щоб викопати зразки. Не зрозуміло, скільки точно землі привезли китайці, можливо, йдеться про 2-4 кг.

Зістикувавшись на місячній орбіті з модулем, він передав контейнер зі зразками ґрунту до корабля, що повертався на Землю.

Китай став третьою країною після Росії і США, яка зуміла привезти місячний ґрунт на Землю.

Минуло понад 40 років з часу, коли американські та радянські космонавти привозили з Місяця землю.

Для Китаю успішне завершення проєкту "Чан є -5" є важливою демонстрацією зростаючих можливостей країни в космосі.

Тим часом дослідження Місяця знову в моді. Америка планує повернути астронавтів на поверхню в середині цього десятиліття.

Спочатку серія космічних кораблів-роботів висадиться для розвідки.

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