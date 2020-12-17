"Міша, все переписуємо". Найяскравіші цитати Геннадія Кернеса

Автор фото, unian Підпис до фото, 17 грудня стало відомо про смерть Геннадія Кернеса

Геннадій Кернес очолював Харків 10 років, але в українській політиці він був відомий задовго до цього.

У 2006 році він фактично очолив виборчий штаб кандидата в мери Харкова від Партії регіонів Михайла Добкіна.

Але найбільше запам'ятався на цій роботі тим, як режисирував відео, яке стало ледь не найвідомішим політичним мемом країни.

Під час зйомок передвиборчого відеоролика Добкіна Кернес дав йому кілька порад, які "пішли в народ".

Наприклад, "Міша, все переписуємо, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть".

"Міша, скажи, чого ти такий розумний? Ти читай те, що тобі дали.... ", - говорив Кернес у відповідь на скаргу Добкіна, що текст "по-дебільному написаний".

Згадуємо ці та інші скандальні висловлювання Геннадія Кернеса.

"Бацила Майдану"

Мова Геннадія Кернеса була багата на порівняння і метафори, як на адресу соратників, так і політичних опонентів.

"На Майдані стоять покидьки, які заражені бацилою Майдану і заважають нам творити і будувати. Але наше терпіння не безмежне. Ми підтримуємо Віктора Януковича і поки що терпимо", - говорив у 2014 році Геннадій Кернес.

Втім, за деякий час він вже говорив у дещо іншому тоні.

У лютому 2014 року на питання журналістів, де перебуває Янукович, він відповідав: "Я сказав, де Віктор Федорович - він в історії".

Кернеса звинувачували у фінансуванні "тітушок", а про Майдан він говорив так: "Люди, які стоять на Майдані і "майдануті" - це дві різні людини".

Автор фото, unian Підпис до фото, Кернес визначив місце Віктора Януковича - "він - в історії"

Цікаво, що за десять років до цього його риторика була дещо іншою. У 2004-му в нього стався короткочасний "роман" з помаранчевими силами. Деякий час Кернеса можна було побачити на сцені харківського Майдану з помаранчевим шарфиком.

"На нуль помножу"

За роки керівництва Харковом Кернес відзначився доволі авторитарним стилем управління. Втім, його манера керувати і дещо грубо спілкуватися з людьми та чиновниками подобалась багатьом містянам.

Справжнім мемом стала фраза "я тебе на нуль помножу", якою мер кілька років тому "виховував" очільника Харківміськліфту на одній з нарад.

Автор фото, unian Підпис до фото, Кернес любив говорити жорстко та іноді грубо

"Ти, Кандауров! Встань! Дивися, сучий пес! Якщо ти — уважно слухай те, що я тобі кажу — ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки й зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі це ясно чи ні?".

Директорці одного з департаментів Харківської міської ради він зробив зауваження щодо жувальної гумки і порадив її проковтнути: "Бакареєва, жувальну гумку будете жувати разом зі своїми дітьми в МакДональдсі, а тут ви на сесії Харківської міськради".

На сесії Харківської міськради він називав "політичними проститутками" своїх опонентів, телеведучій Каті Осадчій радив вийти заміж, а мешканку Харкова відправляв пекти морквяний торт у відповідь на зауваження про будівництво у місті.

"Будете заважати, видалим вас, як зуб", - говорив він до своїх політичних опонентів про скандалу з ринком Барабашово.

Зовсім нещодавно Кернес порівнював з міллю харківського губернатора Олексія Кучера, з яким у нього були суперечності через те, як у Харкові борються з коронавірусом.

Він назвав Кучера міллю, яка "рухається, під'їдаючи щось незрозуміле", а себе разом із бізнесменом Олександром Ярославським — "танком" у боротьбі з коронавірусом.

Також радив губернатору стати перед дзеркалом і зняти з голови корону володаря.

У відповідь на спробу прокоментувати його стиль менеджменту Кернес говорив таке: "Не порівнюйте мене ні з ким, тому що моя мама на вас образиться".

Останні місцеві вибори Харкова Кернес виграв фактично з лікарні і з великою перевагою.

А про своїх можливих конкурентів і боротьбу з ними у Харкові говорив так: "Якщо президент приведе "бовдура" (кандидата у мери Харкова від "Слуги народу" - Ред.) і скаже "виберіть його, тому що я його привів", то я знайду механізм, як з ним поборотися".