Путін: Росія буде ще більше підтримувати Донбас

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва і далі буде підтримувати "республіки" на Донбасі.

"Росія як підтримувала Донбас, так і буде. Ми навіть будемо нарощувати підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, вирішення соціальних та інфраструктурних питань", - заявив він під час своєї пресконференції у четвер.

При цьому він нічого не згадав про видачу російських паспортів українським громадянам у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також про військову підтримку "республік", у якій Київ звинувачує Кремль з 2014 року.

Водночас російський президент поклав всю відповідальність за врегулювання конфлікту на українську владу.

Він звинуватив Київ у небажанні виконувати Мінські угоди та переглянути їх.

"В односторонньому порядку нічого переглянути не вийде, треба поважати й іншу сторону, яка підписала цей документ. А саме - до представників Донбасу", - заявив Володимир Путін.

Підписи "лідерів донбаських республік" справді стоять під обома мінськими домовленостями 2014-2015 року. Водночас офіційними учасниками мінського переговорного процесу є Україна, Росія та ОБСЄ, а до підготовки Мінських угод були залучені лідери країн "нормандського формату" - Німеччини та Франції, а представники невизнаних "ДНР" і "ЛНР" - за наполяганням Росії.

Володимир Путіна натякнув на те, що чинний президент України Володимир Зеленський "починає озиратися на крайні націоналістичні сили".

"Вони (Українські політики. - Ред.), коли приходять до влади, спираються на більшість народу, виборців, а коли потрапляють у владу, вже починають трохи коливатися і постійно озиратися на крайні націоналістичні сили. Бракує, мені здається, політичної мужності. І процес завмирає. Так само відбувається приблизно і зараз", - дав він свою оцінку.

Також Володимир Путін на пресконференції звинуватив українську владу у тому, що вона "нічого не розблокувала у плані економіки та соціальної сфери, нічого не зробила у політичному плані".

Київ наполягає на тому, що політична частина Мінських угод має втілюватись після відновлення українського контролю на всіх ділянках кордону з Росією на Донбасі.

Через пандемію Covid-19 Володимир Путін спілкувався з журналістами дистанційно зі своєї резиденції.

Однак частину журналістів все ж допустили безпосередньо до президента РФ. Це назвали "кремлівським пулом".