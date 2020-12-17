Трюк, американські спецслужби, кому він треба - що Путін розповів про Навального

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін сьогодні дає велику пресконференцію. Найочікуванішим було питання про отруєння Навального. Російський президент на нього відповів, але жодного разу не згадав прізвище опозиціонера

Володимир Путін особисто висловився про отруєння опозиціонера Олексія Навального - на його думку, вся ситуація є "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Самого ж Навального він назвав "пацієнтом берлінської клініки", якого якби хотіли отруїти, то "довели б до кінця".

Але жодного разу не згадав опозиціонера за прізвищем.

"Кому ж він треба?"

"Що стосується пацієнта у берлінській клініці… З приводу даних наших спецслужбистів. Ми прекрасно розуміємо, що це таке. Це не розслідування. Це легалізація матеріалів американських спецслужб", - згадав Путін про розслідування Bellingcat і партнерів, які назвали особи російських ФСБшників, які могли слідкувати за Навальним перед його отруєнням.

Автор фото, Олексій Навальний

За словами Путіна, американський вплив усвідомлюють працівники ФСБ та інших російських спецслужб.

"І користуються своїми телефонами, де вважають за потрібне. І вони не вважають за потрібне приховувати своє місцеперебування", - продовжив Володмир Путін.

"Якщо це так (причетність американських спецслужб до історії з Навальним. - Ред.), це означає, що пацієнт користується підтримкою спецслужб США. Так, звичайно, тоді [російські] спецслужби повинні за ним приглядати. Але це не означає, що його треба труїти. Кому ж він треба?" - додав президент РФ і засміявся після цих слів.

Він також припустив, що "напевно, якби хотіли б, то довели б до кінця".

Володимир Путін також сказав, що вважає ситуацію навколо Навального "трюком".

"Трюк полягає в тому, щоб атакувати перших осіб і піднятися до певного рівня. Мовляв, ставтеся до мене, як до людини загальнонаціонального масштабу. У всьому світі застосовується цей прийом політичної боротьби", - відзначив Володимир Путін.

Розслідування Bellingcat

Автор фото, Bellingcat

Цього тижня розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel і CNN опублікували спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Олексієм Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, "Новачком" отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за справою або прилетіли до Омська, де сів літак з Навальним, коли йому стало погано.

За даними телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

Розслідувачі виводять відповідальність за підпорядкування такої діяльності до керівництва ФБС, а через нього - і до президента Путіна.

Вперше на такі звинувачення російська влада відреагувала напередодні в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Ми вже звикли до того, що США, та й інші західні країни просто оголошують в ЗМІ про чергові звинувачення на адресу Росії, чи то хакери, чи якась сенсація про подвійне і навіть потрійне отруєння Навального. Виявилося, що першого разу його дружину отруїли", - заявив російський дипломат.

"Всі ці новини дивно читати, але манера, в якій ці новини подаються, свідчить лише про одне: що у наших західних партнерів відсутня наявність будь-яких етичних норм і відсутні будь-які навички нормальної дипломатичної роботи. Є небажання виконувати міжнародно-правові норми, коли мова йде про встановлення фактів ", - додав Лавров.