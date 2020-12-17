Путін "знайшов" воду для Криму під Азовським морем

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після російської анексії Криму 2014 року Україна перекрила водопостачання на півострів

Володимир Путін вважає, що прісну воду для анексованого Криму можна закачати з-під Азовського моря.

Так він відповів на питання про воду з колл-центру під час своєї великої пресконференції.

Там зазначили, що найбільше питань надійшло з анексованого Росією півострова, особливо щодо нестачі води.

"У прилеглих до Криму акваторіях Азовського моря, під Азовським морем, можуть бути великі запаси прісної води", - розповів Володимир Путін.

Як саме і коли можуть почати викачувати воду з-під Азовського моря - він не уточнив.

Водночас Путін запевнив, що для пошуку води на Кримському півострові проводяться геологічні дослідження та перенаправляється інше водопостачання.

"Севастополь, сподіваюся, обмежень відчувати не буде", - заявив російський президент.

Опріснення він назвав занадто дорогим.

"Судячи з усього, запасів гарної прісної води в Криму достатньо. Просто за часів СРСР і України цим не займалися", - поскаржився очільник Кремля.

Кримський референдум "чомусь вам не подобається"

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Згодом, відповідаючи на питання кореспондента BBC Стіва Розенберга про те, чи відчуває Путін відповідальність за "нову холодну війну" між Росією та Заходом, російський президент знову згадав про Крим, цього разу більш емоційно.

За його словами, "повернення Криму" відбулося "на основі волевиявлення народу".

"От у Косово парламент ухвалив рішення, й ви все це проковтнули і сказали, що так і правильно. У Криму люди прийшли на референдум, але вам це чомусь не подобається", - звернувся він до британського журналіста.

При цьому Володимир Путін не згадав про те, що "референдум" у Криму організовувався за участі російської армії та спецпризначенців.

Він також поскаржився на санкції для Криму та його жителів.

"За що ви вводите проти них санкції? Якщо це анексія, то вони не винувати ні у чому... А якщо це не анексія, а результати голосування, то треба визнати, що це демократія і залишити їх у спокої. Як і претензії до Росії щодо анексії", - наголосив Путін.