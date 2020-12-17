Оксана Забужко розповіла, про що буде її новий роман

Оксана Забужко працює над новим романом, події якого відбуваються "в епоху війни і ковіду".

Про це письменниця розповіла в інтерв'ю BBC News Україна, яке вона дала після перемоги в конкурсі Книга року BBC-2020. Її збірка нарисів "Планета Полин", присвячена знаковим особистостям культури ХХ-го і початку ХХІ століття, здобула премію в категорії "Есеїстика".

Оксана Забужко розповіла, що її новий роман матиме назву "Сміх Кассандри", в ньому йтиметься "про справжню гомерову Кассандру, а також про акторів, які намагаються поставити виставу про неї".

У розмові з журналістом і членом журі конкурсу Книга року-BBC Вадимом Карп'яком, письменниця також відзначила швидкий розвиток ветеранської літератури в Україні, згадавши переможців Книги року двох останніх років - Тамару Горіха-Зерня і Сергія Сайгона.

"Роман "Юпак" я обов'язково прочитаю", - додала авторка.

Говорячи про те, що її новий твір написаний у жанрі художньої літератури, Оксана Забужко зазначила, що ми живемо у добу нон-фікшн.

"Чим жорсткішим стає життя, тим совісніше стає придумувати, - сказала письменниця. - Ти ніби відтягуєшся, ніби дозволяєш це собі як солодке. Натомість есеїстика, як-от збірка "Планета Полин", - це чорний хліб, який сьогодні є насущним для того, щоб ми збереглися як культурна нація, котра рефлексує над своїми кризами".

Більше про те, що читає, чим надихається і про що пише Оксана Забужко, читайте незабаром у повному інтерв'ю письменниці на нашому сайті та дивіться на нашому каналі в Youtube.