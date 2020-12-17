Лещенко став аграрним міністром. Що відомо про уповноваженого Зеленського

Автор фото, Офіс президента

Верховна Рада відновила окреме міністерство аграрної політики та призначило його керівником Романа Лещенка.

Він раніше був уповноваженим президента Зеленського із земельних питань та керівником Держгеокадастру.

Команда Володимира Зеленського ліквідувала міністерство аграрної політики влітку 2019 року під час призначення першого уряду президента на чолі з Олексієм Гончаруком.

Тоді аграрну сферу приєднали до міністерства економіки.

Про можливе відновлення окремого міністерства в уряді заговорили ще навесні цього року, але Денис Шмигаль анонсував цей крок тільки восени.

32-літнього Романа Лещенка привів у владу сам Володимир Зеленський, а за кілька останніх місяців неодноразово хвалив його роботу.

При цьому Зеленський наполягає, що не знав Лещенка до приходу в політику.

З бізнесу до Зеленського

До приходу у владу Роман Лещенко працював в агробізнесі - керував компанію "Агродар" на Черкащині.

Він народився на Черкащині 23 листопада 1988 року. Освіту здобув в університеті Тараса Шевченка.

Після закінчення навчання почав працювати в аграрній сфері й заснував кілька агрокомпаній.

Автор фото, УНІАН

При цьому він викладав в університеті Шевченка та має ступінь доктора у галузі права. Тема його дисертації "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів".

Лещенко вказує, що вільно володіє англійською, іспанською, польською та російською мовами.

У 2015 році його обрали депутатом Жашківської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Тоді він був директором агрокомпанії "Прогрес".

Володимир Зеленський ініціював відкриття ринку землі й восени 2019 року у парламенті почалась епопея зі схвалення земельної реформи.

У жовтні 2019 року Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента із земельних питань.

А вже у червні 2020 року Кабінет міністрів призначив Лещенка керівником Держгеокадастру, який відіграє ключову роль під час запуску ринку землі.

Протягом останніх кількох місяців Володимир Зеленський кілька разів хвалив Лещенка за його роботу в Держгеокадастрі та наведення ладу із державною землею.

У декларації пана Лещенка є квартира у Києві на 113 квадратних метрів та будинок біля Жашкова. Має три позашляховики Toyota, Volkswagen та Renault.

У власності вказані компанії "Прогрес" та "Прогрес-молоко".

Роман Лещенко одружений та має двох синів.