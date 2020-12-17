Харків без Кернеса. Що буде далі

Автор фото, Unian

Геннадій Кернес, який керував Харковом 10 років і нещодавно переміг на чергових виборах мера, помер від ускладнень, що спричинив Covid-19. Чого місту чекати далі?

Попри те, що Кернеса востаннє бачили на публіці ще 23 серпня, а з вересня він перебував на лікуванні в Німеччині, проблемою для його переобрання це не стало.

У жовтні багаторічний мер впевнено переміг у першому ж турі місцевих виборів, отримавши підтримку 60% харків'ян.

Уже 9 грудня міськрада офіційно визнала Кернеса мером. Хоча на той момент він усе ще залишався за кордоном - а отже, так і не склав присягу.

На скарги про сумнівність такої процедури в міськраді відповіли, що мером Кернес обирається не вперше, тому складати присягу ще раз - для нього не так обов'язковою. Це він, мовляв, уже робив.

Союзники Кернеса тим часом не втомлювалися заспокоювати: він йде на поправку і повернеться до України вже до кінця року.

Проте 17 грудня стало відомо, що ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією, все ж виявилися несумісними з життям. Кернеса хоронитимуть у Харкові - попередньо, на початку наступного тижня.

Яка процедура

Попри смерть Кернеса, формально він усе ще залишається мером міста.

Його повноваження припинять лише після того, як міська рада Харкова ухвалить рішення про взяття до відома факту смерті мера.

А ухвалити таке рішення вона може виключно після отримання офіційної довідки про смерть. У цьому випадку - із Німеччини.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Харковом Кернес керував 10 років

Обов'язки голови після цього перейдуть до секретаря міськради Ігоря Терехова, друга і соратника Кернеса, який упродовж 15 днів повинен буде звернутися до Верховної Ради з проханням призначити нові вибори.

У парламенту на обрання дати голосування буде 90 днів (з моменту факту смерті).

Втім, попри зрозумілість процедури, деякі фахівці застерігають: на практиці обрання нового мера може затягнутися надовго.

Які застереження?

Керівниця мережі "Опора" Ольга Айвазовська у розмові з BBC News Україна не виключила сценарій, за якого призначення виборів у Харкові триватиме роки - такі випадки, каже вона, вже траплялися.

"У попередні скликання Верховної Ради в нас були випадки, коли вибори міських голів не призначалися роками - в Луцьку, в Миколаєві, інших населених пунктах. Рада просто їх не призначала, але при цьому як колегіальний орган не несла за таку свою бездіяльність жодної відповідальності".

До того ж перед тим, як питання нових виборів потрапить на розгляд парламенту, низку рішень ще має ухвалити місцева влада - а отже, в неї є важелі впливу на те, як довго усе триватиме.

Автор фото, Процес призначення нових виборів може затягнутися

Поки функції міського голови Харкова буде кому виконувати і поки серед місцевих еліт існуватиме консенсус щодо цього, затягнути процес - не проблема, додає пані Айвазовська.

"Із цим немає жодних проблем, оскільки має бути задокументоване свідоцтво про смерть, його мають передати до органів місцевого самоврядування. Місцева рада ще має прийняти рішення по факту отримання цього свідоцтва, потім звернутися до Верховної Ради - передбачити, скільки часу усе це триватиме, неможливо".

Як приклад керівниця мережі "Опора" наводить історію зі смертю депутата Ігоря Єремєєва у 2015 році.

ЦВК близько року не могла призначити нові вибори в окрузі, де він обирався, лише через те, що не отримувала офіційної довідки про його смерть.

Обговорювати майбутнє виборів у Харкові поки що не готова ані місцева влада, ані потенційні кандидати в мери.

Михайло Добкін, який балотувався в мери на попередніх виборах у жовтні, але зрештою з них знявся, каже що про висунення своєї кандидатури поки не думає.

"Геннадій Адольфович помер вночі і будо б верхом блюзнірства говорити про те, хто буде йти на його місце. Треба спочатку віддати йому шану", - сказав Добкін в ефірі "Україна-24".

Так само процедурні питання не обговорюють і соратники Кернеса, які поки що обмежуються відданням шани померлому.

"Поки можу сказати лише одне - я як його друг і вся його команда будемо разом продовжувати справу Генадія Адольфовича ... Людини, яка з сірого Харкова зробила місто, в яке їдуть з усієї України - за красою, досвідом управління та багатьма іншими речами", - сказав Ігор Терехов.

Поховання Кернеса, скоріше за все, відбудеться в понеділок або вівторок.