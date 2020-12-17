В Одесі першокласниця "замінувала" школу - хотіла додому до кота
У середу до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування школи в Суворовському районі Одеси. Як з'ясувалося згодом, хибну інформацію поліції надала учениця першого класу.
Дзвінок про "замінування" правоохоронці отримали о 9.45 середи і одразу ж вирушили до школи, про яку йшлося.
З будівлі закладу оперативно евакуювали 440 людей, проте вже о 10.30 слідчо-оперативна група дійшла висновку, що жодних вибухових пристроїв у будівлі - так само як і на території школи - немає.
Ближче до вечора з'ясувалося, хто ж саме телефонував у поліцію із неправдивим повідомленням - заявником виявилася шестирічна першокласниця тієї самої школи.
Свій вчинок вона пояснила бажанням скоріше піти додому та побавитись з котом.
"З дівчинкою поспілкувалися співробітники ювенальної превенції. Вони пояснили дитині, що її необдуманий вчинок призвів до зриву навчального процесу в усій школі і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючою проблемою, коли, можливо, у той час хтось реально потребував їхньої допомоги", - розповідають правоохоронці.
Дівчинку вони попросили більше так не жартувати - не викликати ані поліцію, ані рятувальників, ані лікарів.
Батьки дитини змушені будуть заплатити штраф за статтею про "невиконання обов'язків щодо виховання дітей".
Хто і навіщо "мінує" метро Києва?
За неправдиве повідомлення про мінування передбачене досить сурове покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років. Але "мінерів" це не зупиняє. З 2014 року метро у Києві мінували 200 разів.