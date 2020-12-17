Королеву Англії в новому серіалі зіграє темношкіра акторка. Це сподобалося на всім

Автор фото, Getty Images

У соцмережах знову скандал через "неправильний" колір шкіри акторів, що виконують ролі відомих історичних постатей. Цього разу користувачі сперечаються через новий серіал про королеву Англії Анну Болейн, яку зіграє темношкіра акторка.

Йдеться про трисерійну стрічку британського телеканалу Channel 5.

Про проєкт поки що відомо небагато - серіал називатиметься "Анна Болейн" і розповість про останні кілька місяців життя королеви Англії, яку в 1536 році стратили за звинуваченнями в подружній зраді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джоді Тейлор-Сміт 34 роки. До цього вона знімалася в стрічка "Неоновий демон", "Квін і слім" та "Без жалю"

Автори майбутньої стрічки обіцяють переосмислити її боротьбу з патріархальним суспільством і розповісти про її біографію з феміністичної точки зору.

Дата виходу серіалу лишається невідомою, проте в мережі оприлюднили перші кадри зі зйомок: із них слідує, що роль королеви виконає британська актора з ямайським коріння Джоді Тейлор-Сміт.

Вона є темношкірою, і соцмережі одразу наповнилися обурливими коментарями невдоволених користувачів.

Зрада чи перемога

"Чому? Анна Болей була білою. Як світ відреагує, якщо білий чоловік зіграє Мартіна Лютера Кінга? Це нонсенс", - пише користувач Made in Devon 63.

Автор фото, Twitter

"Абсурд. Світ збожеволів", - погоджується користувач El Amargado.

Автор фото, Twitter

"Чудово. Тепер ми можемо отримати білошкірого виконавця ролі Нельсона Мандели?" - іронізує ще один користувач Twitter.

Автор фото, Twitter

Чимало людей, навпаки, стали на захист авторів фільму: вважають, що нічого поганого в тому, аби темношкірі актори грали білих персонажів немає - якщо саме колір шкіри не є важливим аспектом сюжету.

"Анна Болейн не обов'язково має бути білою - вона біла лише на портретах, але той факт, що вона біла - нічого про неї не говорить. А от Мартін Лютер Кінг має бути чорним, оскільки він був неймовірною людиною, яка боролася за права чорних", - пише користувачка Kay91.

Автор фото, AFP

Багато хто також нагадує, що й білі актори нерідко грають небілих персонажів - то чому, мовляв, того ж не можна робити акторам інших рас?

Як один із прикладів наводять стрічку 2017 року "Привид в броні", де головну роль зіграла Скарлетт Йоганссон - попри те, що фільм знятий за однойменною японською манґою, і роль Мотоко Кусанагі, на думку багатьох, мала б грати азіатська акторка.

Автор фото, IMDB

Не перший такий скандал

Схожі суперечки із расовою приналежністю акторів у тих чи інших фільмах останнім часом виникають мало не щороку.

У 2019-му, приміром, приводом для скандалу стало рішення затвердити на роль Русалоньки в римейку класичного мультфільму Disney темношкіру акторку Геллі Бейлі.

Тоді думки публіки так само розійшлися - одні називали це знущанням над оригінальним мультфільмом, інші - бажали юній акторці успіху й радили не звертати увагу на критиків.

"Русалки не можуть бути темношкірими!? Але ж і краби не розмовляють - це художнє перебільшення. Помовчіть", - коментував дискусії на цю тему публіцист Ламар Джайлс.