Найвищі посадовці країн ЄС ідуть на самоізоляцію після звістки про коронавірус у президента Франції

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За кілька днів до того, як президент Франції Емануель Макрон отримав позитивний тест на коронавірус, він мав кілька зустрічей із європейськими лідерами та очільниками ЄС.

Сам 42-річний президент також на самоізоляції та працюватиме дистанційно, повідомили у Єлисейському палаці. Всі найближчі заходи і візити за його участі на найближчий час скасовані.

У повідомленні також йдеться про те, що тест зробили після появи "перших симптомів".

67-річна дружина президента Макрона, Бріджит, також перебуває на самоізоляції, але наразі немає симптомів хвороби.

Наразі невідомо, як саме пан Макрон міг підхопити вірус, але усі його контакти за останні дні ретельно вивчають.

У вівторок президент Макрон зустрічався із керівниками французького парламенту, а у понеділок - із членами міжурядової групи Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

До того президент Макрон разом із іншими лідерами країн ЄС був на саміті у Брюсселі.

Під час усіх цих заходів усі заходи, що мали запобігти можливості передачі вірусу, були дотримані. І поки що невідомо про позитивні тести у когось із учасників цих заходів.

Проте після того, як стало відомо, що пан Макрон має позитивний тест на коронавірус, на самоізоляцію були змушені піти голова Європейської Ради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, голова ОЕСР Анхель Гурріа, прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Франції та прем'єр Іспанії у понеділок 14 грудня 2020

У іспанського прем'єра тест на коронавірус показав негативний результат, проте він і надалі працюватиме дистанційно на час запровадженого в країні карантину.

Португальський прем'єр все ще очікує на результати тесту, проте скасував усі офіційні візити та ізолювався, - у середу в нього був робочий обід із президентом Макроном.

На самоізоляцію пішли також і прем'єри Бельгії та Люксембургу - Олександр де Кру та Ксав'є Беттель, які так само контактували із французьким лідером.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін отримав негативний тест, проте обмежить контакти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не знімала маски під час саміту і у четвер отримала негативний результат тесту на коронавірус.

Самоізолюватися також були змушені голова французького уряду Жан Кастекс та спікер парламенту Рішар Ферран.

Очікувалося, що у четвер пан Кастекс має представити урядову програму вакцинації у Сенаті, але за нього це був змушений зробити міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

На початку цього тижня у Франції завершився жорсткий карантин, який тривав шість тижнів і мав на меті зупинити другу хвилю поширення коронавірусу.

Із інших світових лідерів на коронавірус вже перехворіли прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп, президент Польщі Анджей Дуда, російський прем'єр Михайло Мішутін.

Президент України Володимир Зеленський та його дружина в різний час також перехворіли на Covid-19.