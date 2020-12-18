Через призначення Шкарлета. Разумков поставить камери у залі Ради, щоб ловити кнопкодавів

Автор фото, УНІАН

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що після випадків кнопкодавства він поставить камери спостереження у віддалених куточках сесійної зали, щоб фіксувати неособисте голосування.

Про це він заявив після наради з керівниками фракцій, які написали скаргу щодо кнопкодавства під час призначення 17 грудня міністра освіти Сергія Шкарлета.

Пана Шкарлета призначили 226 голосами - мінімальною більшістю, коли кожен голос міг бути вирішальним.

Представники фракції "Голос" стверджують, що 17 грудня у парламенті не було депутатів Віктора Медведчука та Григорія Суркіса. Але їхні картки проголосували "за" призначення.

Після наради у п'ятницю Дмитро Разумков оголосив план дій з подолання кнопкодавства.

Перший пункт - до 15 січня розробити законопроєкт щодо посилення покарання за кнопкодавство.

"Ми ухвалили закон про відповідальність за це, але колеги кажуть, що закон не працює", - пояснив пан Разумков.

Йдеться про збільшення штрафів та посилення кримінальної відповідальності. Проєкт мають ухвалити після Нового року.

Другий пункт - встановити камери стеження у сесійній залі, щоб фіксувати неособисте голосування.

Автор фото, НАТАЛЯ ПІПА

"До мене звернулись з проханням встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування у залі. Там, де їх немає, наприклад, в ложах. Я це забезпечу у всіх ложах", - запевнив Разумков.

Третє - спікер заблокує місця для голосування відсутніх у парламенті депутатів, яких не обрали у Криму та на Донбасі. Адже там люблять голосувати кнопкодави.

Окрім того, профільний регламентний комітет має розглянути скаргу кількох фракцій щодо неособистого голосування під час призначення 17 грудня Сергія Шкарлета.

Раніше пан Разумков заявив, що модернізувати систему "Рада", аби унеможливити неперсональне голосування, коштує 300 млн грн.

Наразі спікер не прокоментував вимогу опозиціонерів скасувати призначення Шкарлета через можливе кнопкодавство.

Той вже прийняв присягу та вважається повноправним міністром.

Керівник уряду Денис Шмигаль також у парламенті заявив, що Шкарлет вже став міністром і не існує можливості переглянути це рішення. Незгодним він порадив звертатись до суду.

Під час призначення міністра освіти найбільше зауважень було щодо обґрунтованих звинувачень Шкарлета у плагіаті. Це підтвердила комісія з контролю якості освіти.

Сам Шкарлет власний плагіат заперечує.