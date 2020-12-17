Харків без Кернеса. Хто керуватиме містом? Теленовини
У випуску:
- Оновлений уряд. Міністром освіти став Сергій Шкарлет, міністром аграрної політики - Роман Лещенка. Колишнього керівника "Нафтогазу" Юрія Вітренка призначити міністром енергетики не змогли. Що відомо про нових урядовців і чому відбулись перестановки.
- Дати воду анексованому Криму і ще більше підтримувати самопроголошені республіки на Донбасі - такі обіцянки дав президент Росії на щорічній пресконференції. А ще прокоментував твердження про причетність до отруєння Навального "Новачком".
- У Харкові оголосили два дні жалоби через смерть Геннадія Кернеса. Він очолював місто 10 років і нещодавно із великою перевагою переміг на місцевих виборах. Що відбувається у Харкові і коли там будуть нові вибори?
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