Арабська весна 10 років по тому. Як вона змінила Близький Схід

Для когось Арабська весна стала натхненням, для когось страшилкою, для когось - власним зруйнованим життям.

Усе почалося з вуличного торгівця у Тунісі - і так Арабська весна охопила більшу частину країн Близького Сходу: громадяни виступили проти деспотичної влади.

Як ці події змінили Близький Схід та й увесь світ? Згадуємо 10 років по тому.