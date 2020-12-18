Арабська весна 10 років по тому. Як вона змінила Близький Схід
Для когось Арабська весна стала натхненням, для когось страшилкою, для когось - власним зруйнованим життям.
Усе почалося з вуличного торгівця у Тунісі - і так Арабська весна охопила більшу частину країн Близького Сходу: громадяни виступили проти деспотичної влади.
Як ці події змінили Близький Схід та й увесь світ? Згадуємо 10 років по тому.
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Зміни клімату: причина "арабської весни", війн та масової міграції. Доведено наукою
Наслідки глобальних змін клімату не обмежуються екстремальною погодою та стихійними лихами. Вони також провокують конфлікти - революції, війни та інші збройні зіткнення.