Снігова пастка: у Японії застрягла тисяча авто, їх не можуть витягти вже два дні

Автор фото, Reuters

Рятувальники намагаються звільнити зі снігової пастки понад тисячу транспортних засобів, що вже два дні як застрягли на шосе після сильної снігової бурі, яка вдарила по Японії.

Влада роздає їжу, пальне та ковдри водіям на автобані Канецу, який з'єднує столицю Токіо з містом Ніїґата на півночі.

Снігопад, який розпочався ввечері в середу, спричинив численні затори на дорогах.

Крім того, понад 10 тис. будинків на півночі та заході залишилися без електроенергії.

Як повідомляє Kyodo News, було багато повідомлень про затори в різних точках автобану Канецу. Дорогу паралізувало в ніч на середу, коли трейлер застряг у снігу.

Видання цитує поліцію та оператора автобану, які повідомили, що в одному місці затор сягнув 16,5 км.

Щоб відкопати транспортні засоби один за одним, рятувальники застосовували важку техніку та фізичну працю, але приблизно тисяча машин досі заблоковані на дорозі.

Автор фото, Reuters

"Ми намагаємося всіма силами врятувати водіїв та пасажирів, ми готові продовжувати операцію вночі", - заявив AFP представник підрозділу з управління катастрофами в Ніїґаті у четвер ввечері.

Схожий затор утворився на сусідній швидкісній трасі Йосінецу, де застрягли 300 транспортних засобів, доки їх не звільнили у четвер вранці.

За даними метеорологічного агентства, сильні снігопади - їх вважають найінтенсивнішим похолоданням цього року - можуть тривати всі вихідні.

Прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга скликав екстрене засідання уряду і закликав громадськість бути обережними.

Снігова буря вдарила по країні саме тоді, коли Японія бореться з третьою хвилею коронавірусу, яка спричинила безпрецедентний тиск на лікарні країни.