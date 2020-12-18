Скандальному заступнику Єрмака Татарову вручили підозру в корупції. Він обіцяє "гідну відповідь"

Автор фото, МВС

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручило підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову через справу про розкрадання 81 млн гривень Нацгвардії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

На думку слідства, Олег Татаров як топ-посадовець держкомпанії "УкрБуд" був причетним до хабаря за недостовірний висновок судового експерта "у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

Сам Татаров написав у соцмережах, що "доведе свою невинуватість і гідно відповість".

"Ситник (голова НАБУ - Ред.) - це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки", - заявив посадовець.

Заступник керівника ОП Андрія Єрмака - вже третій підозрюваний у цій справі.

Окрім нього, фігурантами також є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній депутат.

Раніше кілька ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що підозру Татарову підписав в.о. керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Водночас на початку грудня НАБУ обурювалося, що генпрокурор Ірина Венедіктова "таємно, за відсутності будь-яких правових підстав" змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні, чим поставила справу під загрозу.

В чому звинувачують Татарова?

Йдеться про гучну справу про незаконне заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень представниками одного зі столичних забудовників Укрбуду.

Ще один фігурант справи - екснардеп Максим Микитась. За даними слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні йому фірми, у змові з колишнім керівником Нацгвардії та іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Нацгвардії.

"Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах писала, що пан Татаров працював юристом в "УкрБуді".

Таку ж інформацію поширив і Центр протидії корупції.

Пізніше НАБУ повідомило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Хто такий Олег Татаров

Олег Татаров, заступник очільника Офісу президента Андрія Єрмака, вже встиг потрапити в епіцентр кількох скандалів.

Його висловлювання кілька днів тому створили потенційну загрозу на шляху отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ.

Зокрема, він висловився за звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

"НАБУ - це не українська історія, яка на жаль, є за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив Татаров газеті "Закон і бізнес".

На переконання Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й повинен піти.

Проте незалежність НАБУ та його керівництва від впливів влади є ключовою умовою МВФ для отримання чергового кредиту. Тож Офіс президента одразу ж змушений був виправдовуватись за слова Татарова.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Попри скандальність, Володимир Зеленський захищав Татарова

"Заява заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента", - повідомила пізно в неділю, 29 листопада, пресслужба ОП.

Втім, до скандалу свого часу призвело й саме призначення Татарова заступником Єрмака.

Він був ключовим посадовцем в органах міліції часів Євромайдану і для багатьох став обличчям переслідування активістів. Тому це призначення викликало шквал емоцій.

Своє обурення рішенням Зеленського призначити Татарова заступником голови свого офісу і куратором правоохоронного напрямку виказали навіть експерти, яких вважають досить лояльними до президента.

Окрім переслідування євромайданівців, Татарову закидають ще і те, що в останні роки він був адвокатом таких одіозних фігур, як депутата Вадима Новинського та ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Адвокати родичів "небесної сотні" стверджують, що саме з Татаровим пов'язані можливі фальсифікації міліцією справ щодо майданівців, яких правоохоронці виловлювали та били у центрі Києва, а потім їм інкримінували хуліганські дії та масові заворушення.

Проте Володимир Зеленський неодноразово виступав на захист Татарова.

Навіть в інтерв'ю ВВС у Лондоні на питання про це одіозне призначення президент заявив, що це все неправда і спланована кампанія прихильників Петра Порошенка.

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали. Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання", - парирував президент.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи - я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України - ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані".