Командувачу Повітряних сил оголосили підозру через авіакатастрофу під Чугуєвом

Автор фото, Антон Авіжас

Державне бюро розслідувань оголосило підозри у справі про вересневу авіакатастрофу військового літака Ан-26 на Харківщині, в якій загинули 26 людей.

Серед підозрюваних - командувач Повітряних сил. Напряму його ім'я в ДБР не озвучили, проте у вересні - як і зараз - командує Повітряними силами генерал-полковник Сергій Дроздов.

Також серед підозрюваних - керівник військової частини та керівник польотів військової частини.

Усіх їх не затримали - найближчим часом їм мають обрати запобіжний захід.

У ДБР кажуть, що отримали достатню кількість вагомих доказів, які дозволяють висунути підозру усім трьом.

Йдеться про дві статті кримінального кодексу - про порушення правил і підготовки польотів та про недбале ставлення до військової служби.

"Отримано беззаперечні докази того, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів, мали систематичний характер", - заявили у відомстві.

При цьому, додають в ДБР, слідство за справою триває і коло підозрюваних згодом може розширитися.

У самому командуванні Повітряних сил інформацію ДБР поки не коментували.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Авіакатастрофа військового літака АН-26 на Харківщині сталася 25 вересня.

Усього на борту літака під час польоту перебувало 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. Врятуватися вдалося лише двом курсантам, однак один із них згодом помер у лікарні.

У вечір аварії літак виконував планові тренувальні польоти, заплановані на темний час доби. Курсанти літаком не керували, усі польоти виконував командир екіпажу.

Автор фото, Антон Авіжас

За дорученням Володимира Зеленського, всі польоти Ан-26 в України призупинили до з'ясування всіх обставин трагедії під Чугуєвом.

У жовтні урядова комісія, яка розслідувала причини катастрофи, дійшла висновку, що серед причин, які посприяли авіакатастрофі, окрім відмови системи управління двигуна, - порушення планової таблиці польотів, системні порушення правил виконання польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

Хто такий Сергій Дроздов?

Чинному командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову 58 років, цю посаду він обіймає з 2015-го.

Перш ніж будувати управлінську кар'єру, Дроздов близько 20 років був льотчиком: освоїв управління літаками типу Л-39, Ан-26, МіГ-21, МіГ-29, Су-27 та вертольотом Мі-8. Загальний наліт Дроздова складає понад 2 000 годин.

Згодом, у середині 2000-х він став заступником командира повітряного командування "Центр".

Автор фото, Міноборони України

Пізніше працював начальником управління підготовки та застосування авіації Командування Повітряних Сил та першим заступником командира повітряного командування "Південь".

З 2012 по 2015 був першим заступником командувача Повітряних Сил.

У 2016-му, вже після того, як очолив Повітряні сили, отримав звання генерал-полковника.