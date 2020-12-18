Командувачу Повітряних сил оголосили підозру через авіакатастрофу під Чугуєвом
Державне бюро розслідувань оголосило підозри у справі про вересневу авіакатастрофу військового літака Ан-26 на Харківщині, в якій загинули 26 людей.
Серед підозрюваних - командувач Повітряних сил. Напряму його ім'я в ДБР не озвучили, проте у вересні - як і зараз - командує Повітряними силами генерал-полковник Сергій Дроздов.
Також серед підозрюваних - керівник військової частини та керівник польотів військової частини.
Усіх їх не затримали - найближчим часом їм мають обрати запобіжний захід.
У ДБР кажуть, що отримали достатню кількість вагомих доказів, які дозволяють висунути підозру усім трьом.
Йдеться про дві статті кримінального кодексу - про порушення правил і підготовки польотів та про недбале ставлення до військової служби.
"Отримано беззаперечні докази того, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів, мали систематичний характер", - заявили у відомстві.
При цьому, додають в ДБР, слідство за справою триває і коло підозрюваних згодом може розширитися.
У самому командуванні Повітряних сил інформацію ДБР поки не коментували.
Авіакатастрофа під Чугуєвом
Авіакатастрофа військового літака АН-26 на Харківщині сталася 25 вересня.
Усього на борту літака під час польоту перебувало 27 людей: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. Врятуватися вдалося лише двом курсантам, однак один із них згодом помер у лікарні.
У вечір аварії літак виконував планові тренувальні польоти, заплановані на темний час доби. Курсанти літаком не керували, усі польоти виконував командир екіпажу.
За дорученням Володимира Зеленського, всі польоти Ан-26 в України призупинили до з'ясування всіх обставин трагедії під Чугуєвом.
У жовтні урядова комісія, яка розслідувала причини катастрофи, дійшла висновку, що серед причин, які посприяли авіакатастрофі, окрім відмови системи управління двигуна, - порушення планової таблиці польотів, системні порушення правил виконання польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.
Хто такий Сергій Дроздов?
Чинному командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову 58 років, цю посаду він обіймає з 2015-го.
Перш ніж будувати управлінську кар'єру, Дроздов близько 20 років був льотчиком: освоїв управління літаками типу Л-39, Ан-26, МіГ-21, МіГ-29, Су-27 та вертольотом Мі-8. Загальний наліт Дроздова складає понад 2 000 годин.
Згодом, у середині 2000-х він став заступником командира повітряного командування "Центр".
Пізніше працював начальником управління підготовки та застосування авіації Командування Повітряних Сил та першим заступником командира повітряного командування "Південь".
З 2012 по 2015 був першим заступником командувача Повітряних Сил.
У 2016-му, вже після того, як очолив Повітряні сили, отримав звання генерал-полковника.