Король Швеції каже, що стратегія країни в боротьбі з Сovid-19 провалилася

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Король Швеції Карл XVI Густав заявив, що місцева стратегія боротьби з коронавірусом, на його думку, не виправдала очікувань, які на неї покладали.

"Думаю, ми зазнали невдачі. У нас велика кількість померлих, і це жахливо", - сказав шведський монарх.

На запитання про те, чи боїться він сам підхопити Covid-19, 74-річний король відповів: "Останнім часом це стає все очевидніше, він (коронавірус - Ред.) підбирається все ближче й ближче. І це не те, чого вам хочеться".

До останнього часу Швеція була єдиною країною в Європі, яка відмовлялася від серйозних обмежень та карантину для боротьби з пандемією.

При цьому наразі у Швеції підтвердили майже 350 тисяч випадків коронавірусу, близько 7 800 пацієнтів померли - це суттєво вищі показники, ніж у сусідніх скандинавських країнах, які обрали більш традиційні способи боротьби з пандемією.

Прем'єр-міністр Стефан Ловен згодом заявив, що погоджується з думкою короля.

"Звісно, той факт, що померло так багато людей, не можна вважати нічим іншим як невдачею", - сказав очільник уряду.

Водночас він додав, що остаточні висновки все ж можна буде робити лише тоді, коли пандемія скінчиться.

Шведська стратегія боротьби з Covid-19 полягала в тому, що замість запровадження жорстких обмежень, уряд покладався на відповідальність громадян, обмежуючись лише рекомендаціями - зокрема, щодо носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Водночас бари, ресторани, магазини та громадський транспорт по всій продовжували працювати.

Автор фото, Getty Images

Тривалий час саме шведський підхід до боротьби з пандемією як аргумент на свою користь наводили противники карантинних обмежень в багатьох країнах.

Втім, цього тижня влада самої Швеції рекомендувала стокгольмським школам перевести на дистанційне навчання усіх учнів 13-15 років. До цього влада ухвалила рішення про перехід на "дистанційку" для всіх осіб, старших 16 років.

Також з понеділка набули чинності нові рекомендації щодо соціального дистанціювання на період різдвяних свят: шведам радять не збиратися групами понад 8 осіб і уникати поїздок на потягах та автобусах.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл у листопаді пояснював суть стратегії країни в боротьбі з епідемією як комбінацію законних обмежень та добровільної поведінки громадян.

За словами Тегнелла, влада вірить, що саме таке поєднання є найкращим із можливих.

Попри це статистика демонструє, що від коронавірусу у Швеції померли більше людей, ніж у сусідніх Данії, Норвегії та Фінляндії разом узятих.

Водночас свіжі дані свідчать, що 90% "ковідних" смертей у Швеції припадає на людей віком понад 70 років. При цьому майже половина з них були них мешканцями будинків для літніх людей.

Тегнелл визнав проблему, додавши, що Швеція намагається краще захищати літніх людей, але зазначив, що поки що жодній країні не вдалося взяти ситуацію під повний контроль.