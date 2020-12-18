Скандальний репер Моргенштерн їде в Україну. В Росії хочуть заборонити його трек "Я з'їв діда"

Автор фото, instagram.com/morgen_shtern

Російський репер Моргенштерн хоче провести в Україні три шоу на початку літа. Його попередній виступ в Одесі у грудні минулого року завершився скандалом через те, що виконавець вирішив вийти на сцену, попри оголошену жалобу через пожежу, а самі жалобні заходи назвав "показухою".

Водночас у Росії пісню Моргенштерна під назвою "Я з'їв діда" хочуть заборонити у суді.

Одеський скандал Моргенштерна

Автор фото, instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн планує виступити у перших числах червня 2021 року у трьох українських містах: Києві, Харкові та Запоріжжі.

Ціна квитків - від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Його попередній візит в Україну закінчився скандалом через те, що не скасував свій концерт у Одесі 8 грудня 2019 року - у день жалоби за загиблими у пожежі в одеському будинку.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, У пожежі Одесі 4 грудня 2019 року загинуло 16 людей

Водночас під час шоу він згадав про офіційний траур, який назвав "показухою".

"Давайте замість дня жалоби влаштуємо день криків с… (Чому це. - Ред.) не було пожежних перевірок [у коледжі]", - закликав він зі сцени.

Пізніше він записав відео, на якому пояснив свою позицію.

"Для чого потрібен траур? Для кого? Для тих, хто померли? Їм все одно. Для родичів? Ні. Якби я втратив дитину, то останнє, що я б хотів - це щоб вся країна мені співчувала", - відзначив російський репер.

Він також зізнався, що дуже цінує свою українську аудиторію, та звинуватив українські медіа у тому, що вони начебто показали лише його заклик про "день крику" без згадки про пожежні перевірки.

Через скандал з'явилися заклики заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. На сайті українського президента навіть з'явилася відповідна петиція, яка, утім, набрала лише кілька підписів.

А український хіп-хоп виконавець Ярмак, який скасував свій виступ через ту саму жалобу, написав: "У країні загальнонаціональна жалоба, якщо приїжджий музикант не поважає те, що відбувається в нашій країні, то навіщо взагалі пускати таку куряву?"

"Я з'їв діда"

Тим часом, претензії до творчості Моргенштерна є і на батьківщині.

Суд у Петербурзі почав розглядати п'ять позовів прокуратури про заборону кількох японських аніме-серіалів, які видалися заявникам занадто кривавими, а також пісні Моргенштерна "Я з'їв діда".

"Пісню "Я з'їв діда" суду, ймовірно, теж доведеться прослухати, адже фахівці не змогли зробити обґрунтований висновок про шкідливість всього тексту, крім самої некоректної назви", - повідомили в об'єднаній пресслужбі судів.

У cвоєму треку Моргенштерн співає: "Я з'їв діда, не проблема".

Хто такий Моргенштерн

Автор фото, instagram.com/morgen_shtern

Російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я - Алішер Валєєв) - уродженень Уфи, йому 22 роки.

Став відомим спочатку як YouTube-блогер, а потім вже як репер.

Зараз вважається одним з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців у Росії.

Водночас два його кліпи, а також інтерв'ю Дудю увійшло в цьогорічний топ YouTube в Україні.

Моргенштерн має епатажний вигляд - наприклад, татуювання "666" на обличчі. А у своїх піснях традиційно для сучасного російського репу використовує багато нецензурної лексики.