Банда "казанов" вдавала пілотів і капітанів та видурювала гроші в жінок

Автор фото, Guardia di Finanza Підпис до фото, Італійська фінансова поліція опублікувала відео, на якому "серцеїди" знімали гроші від ошуканих жінок

В Італії викрили групу "серцеїдів", які представлялися пілотами, капітанами морських суден, військовими та офіцерами Інтерполу і так наживалися на довірливих жінках.

Їх розшукували три роки, кажуть у поліції міста Турин.

Операцію назвали "Казанова", а її фігурантами стали 19 підозрюваних, які використовували сервіси онлайн-побачень.

Одну з жертв ошукали на 1,3 млн євро, а кілька інших втратили будинки.

П'ятнадцятьох "казанов" вже заарештували.

Ще чотирьох випустили під заставу.

Повідомляється, що за всією схемою стояла група вихідців з Нігерії, а також один італієць.

Хоча операція проводилася переважно у північній Італії, жертвами "романтичних аферистів" стали жінки з різних країн Європи, а також США та Китаю.

Як працювали "казанови"

Як розповідають у департаменті поліції з протидії фінансовим злочинам, банда діяла двома способами: один передбачав фейкових коханців, а інший - більш традиційне кібершахрайство.

Зокрема схема передбачала перехоплення електронних листів, завдяки яким компанії переконували переводити гроші на рахунки шахраїв. Так була ошукана одна фірма у Тревізіо, чиї кошті, утім, вдалося повернути, перш ніж їх встигли зняти готівкою або ж перерахувати ще кудись.

Водночас "казанови" діяли більш вишукано.

Вони переконували жінок, що працюють десь далеко (наприклад, пілотами авіаліній чи інженерами нафтовидобувної компанії).

Це пояснювало, чому вони ніколи не можуть прийти на справжнє побачення особисто. А також - чому їм раптово бувають потрібні кошти.

Спочатку "серцеїди" втирались у довіру до жінок, іноді вони навіть обіцяли одружитися.

І потім просили гроші на оплату раптової хвороби дитини або ж для викупу з несправедливого арешту.

Деякі жертви змушені були влазити у борги, щоб допомогти своїм "коханим".

Так жінки втрачали по кілька тисяч євро, а одна ошукана за кілька років вислала шахраям більше мільйона.

Італійським правоохоронцям за допомогою поліції у 22 країнах довелося вивчити 30 тисяч фінансових операцій та 200 звітів про підозрілі транзакції.

Як уникнути шахрайства

Експерти з кібербезпеки попереджають, що "романтичні аферисти" вивчають профілі своїх майбутніх жертв у соцмережах та збирають інформацію про них: фінансовий стан, стиль життя і т.д. Щоб потім цим маніпулювати.

Поліція може розслідувати всі випадки такого шахрайства, але далеко не завжди їй вдається повернути гроші жертвам.

Окрім того, аферистам досить просто заплутати свої цифрові сліди через маскування своїх справжніх IP-адрес та через різні телефонні номери.

Тож правоохоронці радять ніколи не висилати гроші тим, кого ви ніколи не зустрічали вживу.

Крім того, краще двічі подумати, перш ніж постити у відкритий доступ інформацію, яку можна використати потім проти вас.