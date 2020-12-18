Дим від пожеж може переносити небезпечні інфекції - вчені

Автор фото, LN KOBZIAR

Дим від великих лісових пожеж може переносити інфекції - про такий спосіб поширення хвороб вчені раніше не знали, пише кореспондент BBC з питань екології Метт МакГрат.

За даними нових досліджень, мікроби та грибки здатні виживати в диму у великих кількостях. Зокрема так можуть переноситися мікроорганізми, які живуть у ґрунті та викликають різні хвороби.

Тому вчені закликають приділити більше уваги впливу диму від дедалі частіших пожеж.

Раніше вважалося, що дим не є таким вже небезпечним з точки зору перенесення інфекцій.

Якщо його й треба було побоюватися, то через тверді частинки сажі, які він несе у собі.

Це сильні подразники, які можуть викликати хвороби дихальних шляхів та серцево-судинної системи.

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Однак у Центрах контролю та профілактики захворювань США тепер вважають, що пожежники ризикують підхопити кокцидіоїдомікоз - хворобу, яку спричиняє грибок. Він може потрапляти у повітря (або дим), коли якимось чином порушується ґрунт.

Вчені спробували за новою технологією проаналізувати склад димів й виявили там 900 різних видів бактерій та ще понад 100 видів грибків.

"Різноманіття мікробів, яких ми знайшли лише за кілька спроб, вражає", - каже Леда Кобзяр з Університету Айдахо.

Причому цих мікробів не було у чистому повітрі на даних локаціях, перед тим, як туди принесло дим.

Тому вчені дійшли висновку, що патогени можуть подорожувати на згаданих частинках сажі з диму.

Автор фото, LN KOBZIAR Підпис до фото, Колонії мікробів, які виростили зі зразків з диму

Навіть під час пожеж високої інтенсивності вчені виявили багато бактерій на висоті 300 метрів над вогнем. Понад 60% з них були живими і здатними розмножуватися.

Дослідники також вважають, що димова сажа захищає бактерій з ґрунту від смертоносного для них ультрафіолетового випромінювання.

Та головне питання - наскільки все це може бути небезпечним?

"Ми виявили ряд мікробів, які викликають респіраторні хвороби. Наприклад, провокують астму", - попереджає доктор Кобзяр.

Водночас вчені додають, що це питання ще потрібно детально вивчити.

Попередні дослідження ураганів та штормів показали, що мікроби можуть завдяки ним подорожувати на дуже великі відстані.

Тож дослідники припускають, що перенесення димом мікроорганізмів може стати поясненням кількох загадкових маршрутів поширення інфекції по світу.