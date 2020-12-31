Яким був 2020-й рік. Теленовини
У випуску підбиваємо підсумки 2020-го і згадуємо, яким був рік, що минає, в Україні та у світі.
- Розкол у команді Зеленського, фактична відсутність монобільшості у Верховній Раді і перестановки в уряді. Які зміни відбулись в українській владі і чого чекати наступного року.
- Більше роботи з дому, менше подорожей. Як за рік змінилось наше життя і чи ці зміни незворотні?
- Тримати дистанцію. Як не заразитись коронавірусом на свята.
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