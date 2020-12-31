Яким був 2020-й рік. Теленовини

У випуску підбиваємо підсумки 2020-го і згадуємо, яким був рік, що минає, в Україні та у світі.

  • Розкол у команді Зеленського, фактична відсутність монобільшості у Верховній Раді і перестановки в уряді. Які зміни відбулись в українській владі і чого чекати наступного року.
  • Більше роботи з дому, менше подорожей. Як за рік змінилось наше життя і чи ці зміни незворотні?
  • Тримати дистанцію. Як не заразитись коронавірусом на свята.

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