Через вибух кисню в турецькій лікарні загинули дев’ять хворих на Covid-19
У Туреччині дев'ять людей загинули внаслідок вибуху кисневого апарату штучної вентиляції легенів у лікарні з хворими на Covid-19.
Вибух спричинив пожежу у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні в турецькій провінції Газіантеп.
Щонайменше один із пацієнтів помер під час переведення до іншої лікарні.
Постраждали пацієнти віком від 56 до 85 років, йдеться у повідомленні.
Решту пацієнтів перевели до найближчої лікарні, повідомляють в адміністрації губернатора провінції Газіантеп.
Поліція встановлює причини пожежі та вибуху.
За даними Університету Джона Хопкінса, Туреччина зафіксувала майже два мільйони випадків коронавірусу та 17 610 смертей.
Минулого місяця у Румунії під час пожежі в лікарні загинули 10 пацієнтів з Covid-19. Повідомляли, що спалахнув медичний прилад, внаслідок чого загорівся кисневий балон.
У жовтні в російському Челябінську, де лікували пацієнтів з коронавірусом, стався вибух кисневих балонів. Понад 150 пацієнтів довелося евакуювати, повідомляло МНС Росії.