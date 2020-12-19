Через вибух кисню в турецькій лікарні загинули дев’ять хворих на Covid-19

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інцидент стався у відділенні інтенсивної терапії Covid-19 в університетській лікарні SANKO

У Туреччині дев'ять людей загинули внаслідок вибуху кисневого апарату штучної вентиляції легенів у лікарні з хворими на Covid-19.

Вибух спричинив пожежу у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні в турецькій провінції Газіантеп.

Щонайменше один із пацієнтів помер під час переведення до іншої лікарні.

Постраждали пацієнти віком від 56 до 85 років, йдеться у повідомленні.

Решту пацієнтів перевели до найближчої лікарні, повідомляють в адміністрації губернатора провінції Газіантеп.

Поліція встановлює причини пожежі та вибуху.

За даними Університету Джона Хопкінса, Туреччина зафіксувала майже два мільйони випадків коронавірусу та 17 610 смертей.

Минулого місяця у Румунії під час пожежі в лікарні загинули 10 пацієнтів з Covid-19. Повідомляли, що спалахнув медичний прилад, внаслідок чого загорівся кисневий балон.

У жовтні в російському Челябінську, де лікували пацієнтів з коронавірусом, стався вибух кисневих балонів. Понад 150 пацієнтів довелося евакуювати, повідомляло МНС Росії.