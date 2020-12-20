Новий штам Сovid-19, виявлений в Британії, "поширюється швидше". Що ще про нього відомо?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наразі немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу

Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) перебуває "у тісному контакті" з Британією щодо нового штаму коронавірусу, перші випадки якого зафіксували саме там.

Цей новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він є більш смертельним. Також поки що немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу.

Крім Британії, цю нову мутацію вірусу Covid-19 вже зафіксували у Нідерландах, Данії та Австралії. Про це ВВС повідомили у ВООЗ.

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Через новий штам Нідерланди вже заборонили рейси із Британії до 1 січня. Там хочуть "звести до мінімуму" ризик розповсюдження нової мутації вірусу.

Згодом і Бельгія заявила, що призупиняє приймати авіарейси та поїзди із Британії - поки що на 24 години, починаючи від півночі неділі.

Італійський міністр закордонних справ заявив про можливість того, що країна не прийматиме авіапасажирів з Британії. Подібні заходи планують Франція та Німеччина.

У самій Британії на всьому південному сході країни, включно із Лондоном, запровадили більш суворі карантинні обмеження, аби стримати пришвидшення розповсюдження хвороби. Саме в цьому регіоні і зафіксоване поширення нового штаму. Мер Лондона Садік Хан заявив, що влада надто пізно зважилася на запровадження карантину в Лондоні.

Більш заразний, але не більш небезпечний?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наразі немає свідчень, що новий штам реагуватиме якось по-іншому на вже вироблені вакцини проти коронавірусу

У розмові з ВВС епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкове розповіла, що фахівці "спостерігають за мутаціями (коронавірусу) по всьому світу від початку пандемії".

Нині, за словами представниці ВООЗ, іде активна співпраця із британськими фахівцями щодо нового штаму. Британія надає всю інформацію щодо мутації вірусу, випадки якого спостерігають в країні, а ВООЗ ділиться нею із країнами-членами, спеціалістами та громадськістю.

Вчені часто спостерігають численні мутації вірусів, каже доктор ван Керкове, проте насправді важливо розуміти "якими є ці штами та як вони поводяться".

Хоча щодо нового штаму все ще залишається багато чого незрозумілого, як заявив британський прем'єр Борис Джонсон, ця мутація може бути до 70% заразнішою, ніж первинний варіант вірусу.

Проте свідчень того, що новий штам є більш смертельним, або ж по-іншому реагує на вже вироблені вакцини, поки що немає.

"Це може значно ускладнити ситуацію, але поки що є оптимістичні сподівання, зокрема, пов'язані із появою вакцини, і того, що вакцина спроможна побороти хворобу. Принаймні такими є робочі припущення на цей момент", - заявив очільник британської медичної служби професор Кріс Вітті.