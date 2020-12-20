Карантинні 8000: по допомогу вже звернулися понад 250 тисяч. Хто ще зможе її отримати?

Автор фото, UNIAN

21 грудня уряд завершує приймати заявки на "карантинну" допомогу від роботодавців. Проте ФОП і наймані працівники можуть подавати документи до 31 грудня.

Прийом заявок уряд розпочав минулого понеділка, 14 грудня. Тож у роботодавців був лише тиждень, а у ФОП та найманих працівників - 2,5 тижні, аби спробувати оформити державну допомогу у 8000 грн на час січневого карантину за законом, ухваленим з ініціативи президента Зеленського.

Як повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, станом на 17:00 п'ятниці 18 грудня на допомогу у 8 тисяч, яка реалізується через додаток "Дія", вже подано 252 тисячі заявок.

"Цифри за 5 днів від старту програм свідчать, що є величезний попит. Подача документів була максимально спрощена, а сума компенсацій є абсолютно достойною, якщо враховувати 2-тижневий карантин і рівень мінімальної заробітної плати", - заявив міністр економіки.

У неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Facebook, що "вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія".

Автор фото, SME.GOV.UA

За підрахунками міністерства економіки, на допомогу роботодавцям до 8 тисяч, яка реалізується через центри зайнятості, роботодавцями подано 3 763 пакетів документів, за якими допомогу можуть отримати 73 626 працівників. В мінекономіки підрахували, що допомога роботодавцям складає понад 327 млн грн.

Серед тих, хто подали заявки, міністр назвав "Укрзалізницю", "ТУРБОАТОМ" , обласні відділення "Укравтодор", авіаційну компанія "Роза вітрів", кондитерська фабрика "Харків'янка", "Слов'янський завод високовольтних ізоляторів".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Попри рішення про державну підтримку, представники дрібного бізнесу провели кілька акцій протесту. Зокрема, і проти січневого локдауну

Разом із тим, згідно із законом, допомога має бути призначена саме для тих підприємств та робітників, роботу яких буде обмежено чи зупинено через жорсткіші карантинні обмеження з 8 по 24 січня.

В уряді також нагадують, що прийом заявок на програми для роботодавців ("до 8000" і "компенсація ЄСВ")завершується 21 грудня, а програми допомоги працівникам та ФОПам у 8000 грн продовжена до 31 грудня.