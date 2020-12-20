Хотіли грошей, а отримали місію МВФ до Різдва. Чому це теж важливо

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Від 21 до 23 грудня розпочне працювати місія МВФ, яка має оцінити стан виконання домовленостей з Україною та вирішити чи надавати їй наступну порцію кредиту.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, йтиметься і про щойно схвалений бюджет на 2021 рік, і про рішення Конституційного суду, які міжнародні партнери сприйняли як крок назад у боротьбі з корупцією, та реакцією президента і рішення парламенту, якими Київ намагався виправити ситуацію.

Представник МВФ також каже, що місія подовжить свою роботу у січні, після завершення свят.

"Для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ та позитивним сигналом щодо виплати чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів та банківського середовища — маркером стабільності", - оцінив звістку про початок роботи місії МВФ прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше пан Шмигаль також визнавав, що наступний транш від МВФ Київ зможе отримати не раніше лютого-березня наступного року.

Чому це важливо?

Відновлення діалогу з МВФ за кілька днів до Різдва здавалося б, є суто символічною подією. Але для України за нинішніх обставин вона має і суто практичний зміст.

Наприкінці року в державному бюджеті утворилася "діра" у 3 млрд доларів, яку попередньо уряд збирався "закрити" двома траншами від МВФ та позиками від інших міжнародних кредиторів.

Проте перший (і поки що останній) транш, який Київ отримав за новою програмою співпраці МВФ, надійшов у червні. І з того часу міжнародної фінансової допомоги практично не було.

Уряд заявив, що спробує позичити на ринку те, що недоотримав від міжнародних кредиторів. Проте за відсутності позитивних сигналів від МВФ, на якого орієнтуються міжнародні інвестори, спроби уряду продати свої цінні папери були не дуже успішними, а ціна запозичень зросла.

Певним чином у цій ситуації допомогло виділення ЄС 600 млн євро зі свого 1,2-мільярдного пакету макрофінансової допомоги, хоча зазвичай ці гроші також прив'язані до співпраці з МВФ. Як пояснили в Брюсселі, виділення траншу має екстрений характер, щоб допомогти Україні подолати соціально-економічні наслідки пандемії. Натомість виділення наступного траншу там пов'язали саме з тим, як Київ виконає попередні домовленості. Зокрема, і викладені у Меморандумі про співпрацю з МВФ.

Крім того, після цього стало відомо і про підписання нових угод зі Світовим банком та ЄБРР про фінансування галузевих проєктів.

Всі ці сигнали можуть значно полегшити українському уряду запозичення на відкритих ринках та, можливо, трохи здешевити їх - і наприкінці цього року, і на початку наступного. Адже бюджетний дефіцит 2021 року лише дещо менший за цьогорічний, і його теж планують закривати переважно новими позиками.