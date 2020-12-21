Європа відправляє Британію на карантин через новий штам коронавірусу

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Багато країн уже запровадили заборону на поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу

Усе більше країн припиняють залізничне та авіаційне сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу VUI-202012/01, перші випадки якого зафіксували саме там.

Новий штам є більш заразним і поширюється швидше, ніж попередній. Проте поки що немає свідчень того, що він спричиняє більшу смертність.

За межами Британії вже виявили понад 10 випадків нового штаму — у Данії, Нідерландах, Австралії та Італії.

Поява нового штаму насторожила Всесвітню організацію охорони здоров'я, експерти якої перебувають у постійному контакті з британськими фахівцями.

У понеділок вранці відбудеться засідання представників уряду Європейської Ради.

Також очікується, що у понеділок Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердить вакцину Pfizer-BioNTech проти коронавірусу, яка за екстренним схваленням затверджується у Великобританії та США.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

За його словами, що уряду довелося "діяти рішуче". Посилені заходи можуть тривати декількох місяців, поки не почнеться вакцинація.

Які країни закрили сполучення?

Серед країн, які закрили сполучення з Британією, Франція, Німеччина, Австрія, країни Балтії, Швейцарія і Туреччина.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Призупинено рух потягів тунелем під Ла-Маншем, зокрема і Eurostar

Нідерланди заявили, що припиняють авіасполучення з Британією до 1 січня.

Франція вирішила зупинити прийом пасажирських рейсів з Британії на дві доби. Також заборонене автомобільне сполучення, зокрема, і рух вантажівок. Щодня між країнами курсують тисячі вантажівок.

Уряд Німеччини підтвердив заборону на пасажирські авіарейси з Британії до 31 грудня.

Італія вирішила не прийматиме рейси з Британії до 6 січня. А Туреччина і Швейцарія тимчасово заборонили усі рейси з Великої Британії.

Ізраїль закрив в'їзд до Британії для всіх, крім ізраїльтян.

Україна поки не закриватиме сполучення з Британією, але це питання має розглянути уряд, повідомляє "5 канал" з посиланням на МЗС України.

Що відомо про новий штам?

Вперше новий штам коронавірусу виявили у вересні. У листопаді близько чверті виявлених випадків коронавірусу у Лондоні були новим штамом. А у середині грудня ця цифра сягла вже двох третин.

Хоча щодо нового штаму все ще залишається багато чого незрозумілого, як заявив британський прем'єр Борис Джонсон, ця мутація може бути до 70% заразнішою, ніж первинний варіант вірусу.

Проте свідчень того, що новий штам є більш смертельним, або ж по-іншому реагує на вже вироблені вакцини, поки що немає.

"Це може значно ускладнити ситуацію, але поки що є оптимістичні сподівання, зокрема, пов'язані із появою вакцини, і того, що вакцина спроможна побороти хворобу. Принаймні такими є робочі припущення на цей момент", - заявив очільник британської медичної служби професор Кріс Вітті.