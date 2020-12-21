На балконі в Дніпрі знайшли пів тисячі кажанів

Автор фото, ДСНС

Рятувальники з Дніпра вилучили з балкону однієї з квартир понад 500 кажанів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія трапилася в одній з квартир багатоповерхівки.

Мешканці квартири повідомили, що під обшивкою балкону чути звуки кажанів.

Рятувальники приїхали на місце виклику, демонтували утеплювальну обшивку балкону та виявили цілу зграю кажанів.

Усього вони відловили понад 500 кажанів, їх помістили до картонних коробок з отворами і передали їх до Центру реабілітації рукокрилих у Харкові.

Автор фото, ДСНС

Екологи називають випадок у Дніпрі доволі частим явищем.

"Раніше вони зимували у печерах, зараз знайшли, що можна й у містах. Людям, звісно не подобається. Звичайний спосіб захисту від таких самопоселенців — заробити усі щілини, прикрити отвори у домах сітками", - переконаний фахівець з кажанів Сергій Гащак.

За спостереженням еколога, на фото — руда вечірниця, масовий вид кажанів.

Автор фото, ДСНС

Сергій Гащак розповідає, що тепер кажанів не можна випускати до весни, тобто вони потребують догляду продовж кількох місяців.

"Через те, що їх вже потурбували, у них порушена фізіологія зимівлі, вони швидко втрачають і енергію, і воду. Тому їх треба годувати і поїти з рук. І тримати у належних умовах — прохолодно, волого, темно і стабільна температура", - розповідає експерт.

За його словами. це дуже клопітка праця для волонтерів. І попри це велика кількість тварин гине.

Гості з Червоної книги

В Україні усі кажани перебувають під охороною і занесені до Червоної книги.

"У нас приблизно чверть з загального переліку - не просто звичайні кажани, а й масові, і такі, що регулярно турбують людину, і є потенційно небезпечними", - розповідає Сергій Гащак.

Тому, за словами еколога, проблема з кажанами у житлових будинках у такому форматі не має розв'язання.

"Тут треба якось інакше. Щонайменше треба міняти статус частини кажанів і наполягати на "профілактиці" їх заселення у наші будинки", - переконаний фахівець.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Паруються і сплять: зимівля кажанів на Тернопільщині

У січні цього року у Центрі реабілітації рукокрилих у Харкові зимувало приблизно тисяча кажанів.

Центр реабілітації рукокрилих - це науковий проєкт харківського Екопарку, де працюють вчені, що спеціалізуються на вивченні кажанів.

До роботи також долучають волонтерів, які допомагають годувати кажанів та випускати їх у природу навесні.

Контактувати з кажанами, кажуть співробітники, можна в рукавичках - аби не вкусили. Але для людини вони безпечні - на відміну від видів з Китаю, у європейських видів кажанів не виявили коронавірусу.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Приблизно 1000 кажанів зимують у Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові.