Аріана Гранде оголосила про заручини
Американська співачка та актриса Аріана Гранде оголосила про заручини зі своїм хлопцем-агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.
Кілька фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де на її лівій руці видно діамантову каблучку.
27-річна Гранде зустрічається з Гомесом близько року.
Наразі пара мешкає у помешканні Гранде в Лос-Анджелесі, дотримуючись вимог влади Каліфорнії залишатись вдома.
"Вони не можуть бути щасливішими, вони просто такі захоплені. Це щасливий час для них, обидвоє батьків у захваті", - цитує джерело журнал America's People.
У травні Гранде надіслала щире послання фанатам, вшановуючи третю річницю вибуху на Манчестер-Арені.
"Не минає і дня, щоби це не зачіпало вас і усіх нас досі", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
22 травня 2017 року Гранде щойно закінчила виступ у Манчестері, коли терорист-смертник підірвав саморобний вибуховий пристрій. Тоді загинуло 22 людини.
Аріана Гранде, яка заявила, що перенесла посттравматичний розлад унаслідок жорстокості, минулого року повернулася до Манчестера, щоб очолити міський Фестиваль гордості.