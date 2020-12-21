Аріана Гранде оголосила про заручини

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Американська співачка та актриса Аріана Гранде оголосила про заручини зі своїм хлопцем-агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.

Кілька фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де на її лівій руці видно діамантову каблучку.

27-річна Гранде зустрічається з Гомесом близько року.

Наразі пара мешкає у помешканні Гранде в Лос-Анджелесі, дотримуючись вимог влади Каліфорнії залишатись вдома.

"Вони не можуть бути щасливішими, вони просто такі захоплені. Це щасливий час для них, обидвоє батьків у захваті", - цитує джерело журнал America's People.

Автор фото, Instagram Підпис до фото, Фото з Instagram Аріани Гранде

У травні Гранде надіслала щире послання фанатам, вшановуючи третю річницю вибуху на Манчестер-Арені.

"Не минає і дня, щоби це не зачіпало вас і усіх нас досі", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

22 травня 2017 року Гранде щойно закінчила виступ у Манчестері, коли терорист-смертник підірвав саморобний вибуховий пристрій. Тоді загинуло 22 людини.

Аріана Гранде, яка заявила, що перенесла посттравматичний розлад унаслідок жорстокості, минулого року повернулася до Манчестера, щоб очолити міський Фестиваль гордості.